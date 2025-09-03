睽違6年再辦彩繪神豬賽 2025全國義民祭竹縣9/6登場

2025全國義民祭在新竹縣，新竹縣政府文化局睽違6年再度舉辦彩繪神豬比賽，今年共有12間學校參加，徵得208件作品。今天新竹縣義民祭豬事大吉義民創藝展開幕，百隻創意彩繪小豬齊聚一堂，可愛模樣贏得眾人目光，為9月6日義民祭典暖身。

「歷史不能被遺忘、文化必須被保存！」副縣長陳見賢表示，欣逢義民廟建廟237周年，明年也是文化局30周年局慶，因此義民祭前夕舉辦系列活動，這次由祭典區12個國小參加神豬彩繪活動，就是希望向孩子們傳達義民祭的由來，也讓義民爺忠孝節義的精神傳承下去。

客委會副主委邱星崴表示，義民祭是北台灣客家相當獨特的文化，重點有奉飯、神豬及放水燈等都是相當重要環節及文化表現，從家戶奉飯、獻五共，義民祭當天重現義民爺，讓族群精神緊緊融合，客委會大力支持新竹縣義民祭，代表客家傳承下來的忠義精神。

文化局指出，義民祭中所稱的「領調」，有在義民祭典承擔職務或募集祭典基金等兩種目的。賽神豬為義民祭典中重要的民俗活動之一，以信徒供奉的神豬重量來分高下，藉此表達對神明的敬意。今年的彩繪神豬徵件比賽，將這兩種文化意涵融合，由文化局發起徵件召集令，並提供白胚豬模型，廣邀縣內各國小認領彩繪神豬的工作，使傳統文化傳承向下扎根，也藉此推廣義民祭典活動。