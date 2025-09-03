快訊

雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

中壢媽仁海宮中元祭法會普渡 物資捐食享冰箱照顧弱勢

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢仁海宮農曆七月舉辦中元祭備妥大批民生物資普渡，捐贈市府食享冰箱照顧全市各地弱勢。圖／王介禧 提供
中壢仁海宮農曆七月舉辦中元祭備妥大批民生物資普渡，捐贈市府食享冰箱照顧全市各地弱勢。圖／王介禧 提供

桃園市「中壢媽」中壢仁海宮進行建廟200周年，適逢農曆七月中元節，廟方今天下午準備大批民生物資，由董事長王介禧等人舉辦中元祭、表示，這項延續200周年傳統中元祭，廟方準備大批民生物資，結合全市20宮廟數千份捐贈市府食享冰箱，發揚媽祖慈悲濟世精神。

仁海宮今年慶祝建廟200周年，舉辦200周年祈安五朝福醮慶典，延續到今年12月17日，現今進入曆七月中元祭，廟方在泰豐輪胎廠地舉辦中元祭普渡活動，由法師進行法會普渡十方「好兄弟」，王介禧由廟方200周年醮務局執行長黃連應等人遵照傳統祭典共同祭拜，希望透過各項慶典活動炒熱200周年慶典。

王介禧說，仁海宮為客家庄所，重視中元節傳統，每年舉辦中元祭，至今延續200年傳承，廟方今年準備3、4000分民生物資，在中元祭儀之後，將在泰豐輪胎廠、仁海宮分二梯次捐贈，並結合全市20個宮廟民生物資數千份，分別捐贈市府食享冰箱，贈送各地弱勢家庭及公益團體，藉此拋磚引玉，發揚媽祖慈悲濟世的精神

中壢仁海宮農曆七月舉辦中元祭備妥大批民生物資普渡，法師循傳統法會普渡十方「好兄弟」。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮農曆七月舉辦中元祭備妥大批民生物資普渡，法師循傳統法會普渡十方「好兄弟」。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮農曆七月舉辦中元祭備妥大批民生物資普渡，董事長王介禧（左四）捐贈市府食享冰箱照顧各地弱勢。圖／王介禧提供
中壢仁海宮農曆七月舉辦中元祭備妥大批民生物資普渡，董事長王介禧（左四）捐贈市府食享冰箱照顧各地弱勢。圖／王介禧提供

慈悲 冰箱 中元祭

延伸閱讀

中壢騎士鬼切遭擊落 運將無奈：戰爭攔截導彈都沒我準

中元普渡聰明拜 譚敦慈授秘方：省冰箱空間、防食物中毒

台中市萬和宮普渡桌數逾2千 7成以上轉為愛心捐贈

桃警攻堅破中壢職業賭場 吃驚83歲阿嬤賭性堅強

相關新聞

中壢媽仁海宮中元祭法會普渡 物資捐食享冰箱照顧弱勢

桃園市「中壢媽」中壢仁海宮進行建廟200周年，適逢農曆七月中元節，廟方今天下午準備大批民生物資，由董事長王介禧等人舉辦中...

睽違6年再辦彩繪神豬賽 2025全國義民祭竹縣9/6登場

2025全國義民祭在新竹縣，新竹縣政府文化局睽違6年再度舉辦彩繪神豬比賽，今年共有12間學校參加，徵得208件作品。今天...

智慧路標降低無號誌路口事故 苗栗縣款234萬新增6處、1補強

苗栗縣政府2022年起陸續在高風險無號誌路口，設置60套智慧路標，降低路口事故率3至6成，其中3個路口設置後無肇事紀錄，...

大園仁壽宮慶讚中元遶境 「8路口將封路」警加強交通疏導

桃園市大園區仁壽宮配合民間風俗舉辦慶讚中元慶典，訂於本周五下午4至晚間12時舉行遶境及放水燈活動，歷年來活動期間均吸引眾...

吃不到蔥燒包加辣了！竹北余師傅包子退休 校友湧入留言細數青春回憶

竹北人青春中的好味道消失了！位於竹北高中(現名為陽明交大附中)正對面的「余師傅手工包子養生饅頭」，日前老闆在個人社群宣布...

影／苗栗藝術種苗播撒計畫邁入第3年 紙風車等團隊帶來7場大型演出

「苗栗縣藝術種苗播撒計畫」今年擴增至7個鄉鎮市，紙風車劇團和友團將從9月13日至11月29日在縣內演出7個場次，是歷年來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。