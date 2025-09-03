中壢媽仁海宮中元祭法會普渡 物資捐食享冰箱照顧弱勢
桃園市「中壢媽」中壢仁海宮進行建廟200周年，適逢農曆七月中元節，廟方今天下午準備大批民生物資，由董事長王介禧等人舉辦中元祭、表示，這項延續200周年傳統中元祭，廟方準備大批民生物資，結合全市20宮廟數千份捐贈市府食享冰箱，發揚媽祖慈悲濟世精神。
仁海宮今年慶祝建廟200周年，舉辦200周年祈安五朝福醮慶典，延續到今年12月17日，現今進入曆七月中元祭，廟方在泰豐輪胎廠地舉辦中元祭普渡活動，由法師進行法會普渡十方「好兄弟」，王介禧由廟方200周年醮務局執行長黃連應等人遵照傳統祭典共同祭拜，希望透過各項慶典活動炒熱200周年慶典。
王介禧說，仁海宮為客家庄所，重視中元節傳統，每年舉辦中元祭，至今延續200年傳承，廟方今年準備3、4000分民生物資，在中元祭儀之後，將在泰豐輪胎廠、仁海宮分二梯次捐贈，並結合全市20個宮廟民生物資數千份，分別捐贈市府食享冰箱，贈送各地弱勢家庭及公益團體，藉此拋磚引玉，發揚媽祖慈悲濟世的精神
