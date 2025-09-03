竹縣義民創藝展登場 12校彩繪神豬作品傳承文化

快訊

中央社／ 新竹縣3日電

新竹縣義民祭豬事大吉義民創藝展今天開幕，展出12所國小彩繪神豬作品，副縣長陳見賢出席表示，盼藉此讓孩子認識義民爺忠孝節義精神，並將傳統文化向下扎根。

2025全國義民祭在新竹縣，新竹縣政府文化局日前舉行彩繪神豬比賽，共12間學校參加、徵得208件作品，今天展出百隻創意彩繪小豬齊聚一堂，可愛模樣吸引民眾目光。

陳見賢表示，今年適逢義民廟建廟237週年，縣府也在義民祭前夕舉辦系列活動，透過彩繪神豬讓孩子認識義民祭的精神與歷史，延續傳統文化。

客委會副主委邱星崴指出，義民祭是客家獨特文化，象徵凝聚族群精神，內容包含奉飯、神豬與放水燈等，客委會將持續支持竹縣義民祭，推動客家文化傳承。

文化局長朱淑敏表示，今年彩繪神豬徵件比賽由文化局提供白胚豬模型，廣邀縣內國小認領創作，藉此推廣義民祭典活動與精神。

