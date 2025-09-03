大園仁壽宮慶讚中元遶境 「8路口將封路」警加強交通疏導

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市大園區仁壽宮配合民間風俗舉辦慶讚中元慶典，訂於本周五下午4至晚間12時舉行遶境及放水燈活動，歷年來活動期間均吸引眾多信徒共襄盛舉，大園警方為此將加派警力，在遶境隊伍行經路線進行交通管制，並封閉部分道路路口管制車輛進出，避免交通壅塞。

大園分局表示，遶境車隊將於5日下午4時30分許在大觀路與華興路口附近集結，並於田心守望相助隊前出發，沿途行經中山南（北）路、中正東（西）路、中華路、新生路及仁壽路等路段；由於遶境隊伍還有水燈車、神轎及陣頭表演等陣容，車隊車速緩慢，警方將派員在沿線實施交通疏導，請用路人遵守各路口執勤員警或義交指揮。

此外，為避免仁壽宮廟口前交通堵塞，大園分局將於當日下午4時起至晚間12時止，實施部分路口交通管制，封閉管制路口為中正東路與新生路口、中正西路與中山北路口、中正西路與新興路口、中華路與中山北路口、中華路與新生路口、大觀路與新興路口、大觀路與中山北路口及中山北路與仁壽街口（單行道）等8處路口。

警方表示，封閉路口範圍內道路將視狀況作必要彈性管制，除公車、消防車、救護車、其他緊急救援車輛、活動作業車輛及當地住戶外，其餘車輛禁止進入，管制範圍及時間視現場狀況機動調整提早或延後解除管制。

警方呼籲，自大園交流道下沿中正東路往市區方向，如遇到交通壅塞車流回堵時，請配合管制提早於中正東路與民生南路口右轉往民生南路方向行駛；中山南路往市區車流回堵時，亦請提早於中山南路與和平東路口，左轉和平西路或右轉往和平東路方向行駛，以避免車流堵塞。

遶境 神轎 交通管制

