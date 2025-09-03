吃不到蔥燒包加辣了！竹北余師傅包子退休 校友湧入留言細數青春回憶

竹北人青春中的好味道消失了！位於竹北高中(現名為陽明交大附中)正對面的「余師傅手工包子養生饅頭」，日前老闆在個人社群宣布「因為要退休了，所以正式結束營業」，消息一出，吸引許多顧客粉絲不捨留言，其中有許多竹北高中校友紛紛向老闆致意，「心碎了！唯一會記得每個學生名字的余師傅」、「謝謝余師傅帶給我高中三年美好的回憶」、「老闆祝你退休快樂！以後吃不到蔥燒肉包加辣了(哭暈)」。

位於前身為竹北高中校門正對面的「余師傅手工包子養生饅頭」，主要販售饅頭與包子為主，雖然種類不多，但價格相當平實，多數口味每個12元，加上老闆夫妻待客親切且「記憶力驚人」，許多同學畢業多年後，老闆仍可以叫出每個人的名字，因此廣受學生族群喜愛。

老闆日前宣布退休，他在貼文中，也特別提及竹北高中全體師生，說道「感謝這麼多年大家的支持與捧場，特別是竹北高中全體師生給我的溫暖與動力」，「雖然心中不捨還是要說再見，之後有遇見記得要打招呼喔！」。