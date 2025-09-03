快訊

王世堅再批柯建銘：用任期來拖延辭總召 不負責任

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

吃不到蔥燒包加辣了！竹北余師傅包子退休 校友湧入留言細數青春回憶

聯合報／ 記者高婉珮/台北即時報導
位於竹北高中(現名為陽明交大附中)正對面的「余師傅手工包子養生饅頭」，日前老闆宣布因退休而結束營業。圖/摘自余師傅手工包子FB
位於竹北高中(現名為陽明交大附中)正對面的「余師傅手工包子養生饅頭」，日前老闆宣布因退休而結束營業。圖/摘自余師傅手工包子FB

竹北人青春中的好味道消失了！位於竹北高中(現名為陽明交大附中)正對面的「余師傅手工包子養生饅頭」，日前老闆在個人社群宣布「因為要退休了，所以正式結束營業」，消息一出，吸引許多顧客粉絲不捨留言，其中有許多竹北高中校友紛紛向老闆致意，「心碎了！唯一會記得每個學生名字的余師傅」、「謝謝余師傅帶給我高中三年美好的回憶」、「老闆祝你退休快樂！以後吃不到蔥燒肉包加辣了(哭暈)」。

位於前身為竹北高中校門正對面的「余師傅手工包子養生饅頭」，主要販售饅頭與包子為主，雖然種類不多，但價格相當平實，多數口味每個12元，加上老闆夫妻待客親切且「記憶力驚人」，許多同學畢業多年後，老闆仍可以叫出每個人的名字，因此廣受學生族群喜愛。

老闆日前宣布退休，他在貼文中，也特別提及竹北高中全體師生，說道「感謝這麼多年大家的支持與捧場，特別是竹北高中全體師生給我的溫暖與動力」，「雖然心中不捨還是要說再見，之後有遇見記得要打招呼喔！」。

貼文發出後，在臉書跟threads等社群發酵，意外吸引數百則校友留言，大家細細回想當初高中在校時的點滴，「高中三年幾乎每天的早餐，後來出國讀大學，回台時必吃，余師傅都還叫得出我的名字」、「謝謝余師傅，除了好吃的包子，也謝謝您當時陪我一起練歌玩音樂，那段時光永遠是我最好的青春回憶！」。

「余師傅手工包子養生饅頭」結束營業貼文發出後，吸引眾多校友留言。圖/摘自余師傅手工包子FB
「余師傅手工包子養生饅頭」結束營業貼文發出後，吸引眾多校友留言。圖/摘自余師傅手工包子FB

包子 老闆 退休 竹北高中

延伸閱讀

民眾陳情交通違規卻遭警嗆「再補開3罰單」 竹北警：用詞不當加強訓練

竹北刺鼻異味「聞得到卻查不到」？環保局研判工廠不當使用有機溶劑

竹北東區又傳塑膠惡臭環保局追查中 民怨：連兩晚「門窗要關好」

竹北飄塑膠燃燒異味 竹縣環保局籲外出戴口罩

相關新聞

吃不到蔥燒包加辣了！竹北余師傅包子退休 校友湧入留言細數青春回憶

竹北人青春中的好味道消失了！位於竹北高中(現名為陽明交大附中)正對面的「余師傅手工包子養生饅頭」，日前老闆在個人社群宣布...

推廣農產 桃市攜手超商再推「拉拉山水蜜桃霜淇淋」

桃市府先前推出的「拉拉山水蜜桃思樂冰」創下百萬業績銷量，農業局近期再度攜手統一超商，推出聯名限定「可爾必思拉拉山水蜜桃霜...

影／苗栗藝術種苗播撒計畫邁入第3年 紙風車等團隊帶來7場大型演出

「苗栗縣藝術種苗播撒計畫」今年擴增至7個鄉鎮市，紙風車劇團和友團將從9月13日至11月29日在縣內演出7個場次，是歷年來...

新埔籠飼犬不當飼養遭查獲 24犬隻盼民眾認養

新竹縣動物保護防疫所今天表示，日前於新埔鎮查獲1處籠飼犬飼養不當案，並將未被認養的24隻犬隻沒入帶回安置，盼民眾能助認養...

皮皮獅現身！關西彩稻藝術迎遊客 9月20、21日市集熱鬧登場

2025攜手稻關西稻田彩繪完成，人氣吉祥物「皮皮獅」驚喜現身，繽紛稻田如大地畫布般展開，成為入秋第一站彩繪打卡點。彩繪稻...

苗巿垃圾場起火 熱顯像儀預警 4.5小時控制火勢

苗栗市公所西山垃圾掩埋場昨天凌晨傳火警，幸熱顯像儀發揮預警功效，延燒面積僅1000平方公尺，未釀嚴重災害，周遭居民生活也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。