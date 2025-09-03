快訊

雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

2025九降風音樂節將登場 20組表演者輪番開唱

中央社／ 新竹市3日電
「2025新竹九降風音樂節」將在風livehouse登場，文化局3日舉辦宣傳記者會表示，活動邀請20組音樂人輪番演出，並結合文創美食市集，歡迎民眾免費入場。（新竹市政府提供）中央社
「2025新竹九降風音樂節」將在風livehouse登場，文化局3日舉辦宣傳記者會表示，活動邀請20組音樂人輪番演出，並結合文創美食市集，歡迎民眾免費入場。（新竹市政府提供）中央社

新竹文化局表示，「2025九降風音樂節」將於9月13、14日與20、21日在「風livehouse」登場，由曾在新竹市求學的金曲歌王呂士軒等20組表演者輪番開唱。

新竹市文化局今天舉辦「2025九降風音樂節」活動宣傳記者會，竹市府秘書長張治祥致詞表示，此次活動邀請20組音樂人輪番演出，4天活動結合文創美食市集，邀請民眾免費入場，沉浸於城市與音樂共振的魅力中。

表演團體Theseus忒修斯樂團吉他手高翔煜受訪時表示，以前做音樂都要到台北，到新竹就好像回到老家，開心有九降風音樂節能把音樂創意帶給民眾欣賞，也能一起品嚐在地美食。

竹市文化局提供新聞稿表示，竹市孕育出許多音樂人才，除了高翔煜是清華大學研究生，另外還有呂士軒、「傻子與白痴」主唱蔡維澤與鼓手徐維均，都與新竹有淵源。

文化局指出，九降風音樂節活動均為免費入場，現場也設有市集及體驗課程，邀民眾在秋夜蒞臨「風livehouse」，感受音樂的輕鬆氛圍，詳情可至新竹市文化局官網查詢。

音樂 新竹 文化局

延伸閱讀

北市文資保存預算編列億元僅用3成？文化局：多為跨年度

江蕙復唱到一半…超大咖天后衝上台！雙后飆唱全場歌迷尖叫

江蕙曝復出「藏鏡人是他」！張清芳有金曲獎陰影宣布：以後不頒獎

影／金曲歌王呂士軒開球 波賽樂控球佳 五局僅失一分

相關新聞

中壢媽仁海宮中元祭法會普渡 物資捐食享冰箱照顧弱勢

桃園市「中壢媽」中壢仁海宮進行建廟200周年，適逢農曆七月中元節，廟方今天下午準備大批民生物資，由董事長王介禧等人舉辦中...

睽違6年再辦彩繪神豬賽 2025全國義民祭竹縣9/6登場

2025全國義民祭在新竹縣，新竹縣政府文化局睽違6年再度舉辦彩繪神豬比賽，今年共有12間學校參加，徵得208件作品。今天...

智慧路標降低無號誌路口事故 苗栗縣款234萬新增6處、1補強

苗栗縣政府2022年起陸續在高風險無號誌路口，設置60套智慧路標，降低路口事故率3至6成，其中3個路口設置後無肇事紀錄，...

大園仁壽宮慶讚中元遶境 「8路口將封路」警加強交通疏導

桃園市大園區仁壽宮配合民間風俗舉辦慶讚中元慶典，訂於本周五下午4至晚間12時舉行遶境及放水燈活動，歷年來活動期間均吸引眾...

吃不到蔥燒包加辣了！竹北余師傅包子退休 校友湧入留言細數青春回憶

竹北人青春中的好味道消失了！位於竹北高中(現名為陽明交大附中)正對面的「余師傅手工包子養生饅頭」，日前老闆在個人社群宣布...

影／苗栗藝術種苗播撒計畫邁入第3年 紙風車等團隊帶來7場大型演出

「苗栗縣藝術種苗播撒計畫」今年擴增至7個鄉鎮市，紙風車劇團和友團將從9月13日至11月29日在縣內演出7個場次，是歷年來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。