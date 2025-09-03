2025九降風音樂節將登場 20組表演者輪番開唱

新竹市文化局表示，「2025九降風音樂節」將於9月13、14日與20、21日在「風livehouse」登場，由曾在新竹市求學的金曲歌王呂士軒等20組表演者輪番開唱。

新竹市文化局今天舉辦「2025九降風音樂節」活動宣傳記者會，竹市府秘書長張治祥致詞表示，此次活動邀請20組音樂人輪番演出，4天活動結合文創美食市集，邀請民眾免費入場，沉浸於城市與音樂共振的魅力中。

表演團體Theseus忒修斯樂團吉他手高翔煜受訪時表示，以前做音樂都要到台北，到新竹就好像回到老家，開心有九降風音樂節能把音樂創意帶給民眾欣賞，也能一起品嚐在地美食。

竹市文化局提供新聞稿表示，竹市孕育出許多音樂人才，除了高翔煜是清華大學研究生，另外還有呂士軒、「傻子與白痴」主唱蔡維澤與鼓手徐維均，都與新竹有淵源。

文化局指出，九降風音樂節活動均為免費入場，現場也設有市集及體驗課程，邀民眾在秋夜蒞臨「風livehouse」，感受音樂的輕鬆氛圍，詳情可至新竹市文化局官網查詢。