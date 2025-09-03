影／苗栗藝術種苗播撒計畫邁入第3年 紙風車等團隊帶來7場大型演出

「苗栗縣藝術種苗播撒計畫」今年擴增至7個鄉鎮市，紙風車劇團和友團將從9月13日至11月29日在縣內演出7個場次，是歷年來最多的一年，縣府期盼藝術表演及欣賞持續在苗栗扎根，培養縣民和親子的藝術氣息。

苗栗縣文化觀光局指出，今年紙風車劇團將帶來5場表演，分別是9月13日在竹南運動公園演出「唐吉軻德冒險故事」，9月27日三灣鄉五穀廟前廣場停車場演出「寶莉回家」、10月18日苗栗縣立體育場演出「雞城故事」、10月26日在通霄鎮通霄海水浴場遊客中心廣場演出「武松打虎」、11月1日在獅潭鄉汶水老街停車場演出「巫頂環遊世界」。

此外也將偕同台灣特技團11月8日在造橋鄉造橋國中演出「愛麗pu的奇境夢遊」、即將成真火舞團11月29日在西湖鄉五龍宮橋下四季廣場演出「珍火馬戲團」，搭配紙風車藝術卡車開台秀，讓熱鬧有趣的演出就在家門口，縣府歡迎鄉親闔家前往欣賞，一起度過愉快的夜晚。

縣府上午辦記者會為今年藝術種苗播撒計畫行銷，會中並安排各團的表演片段，讓場內的幼兒園小朋友「先睹為快」，小朋友開心地歡呼。

苗栗縣長鍾東錦指出，苗栗縣藝術種苗播撒計畫已連續辦理3年，每年都邀紙風車前來演出，今年仍從竹南運動公園「打頭陣」，除了苗栗市及竹南鎮，這次也安排到尚未演出過的三灣、通霄、獅潭、造橋、西湖，未來將持續走遍苗栗縣各鄉鎮，歡迎縣民多帶孩子出門，不僅促進家庭感情，也一起快樂看戲。

文觀局長林彥甫表示，苗栗縣藝術種苗播撒計畫透過大型舞台劇、藝術卡車等不同形式演出，在苗栗灑下文化藝術的養份，今年的計畫感謝立委陳超明、邱鎮軍、各鄉鎮市公所和台電、中油的支持。前兩年活動都辦得很成功，今年7場精彩表演都自由入場，歡迎大家一起來欣賞並親近藝術。