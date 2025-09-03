快訊

王世堅再批柯建銘：用任期來拖延辭總召 不負責任

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

聽新聞
0:00 / 0:00

新埔籠飼犬不當飼養遭查獲 24犬隻盼民眾認養

中央社／ 新竹縣3日電
新竹縣動物保護防疫所3日表示，日前於新埔鎮查獲1處籠飼犬飼養不當案，並將未被認養的24隻犬隻沒入帶回安置，盼民眾能助認養，另對動物虐待與疏忽等案，將續執法嚴懲。（新竹縣動物保護防疫所提供）中央社
新竹縣動物保護防疫所3日表示，日前於新埔鎮查獲1處籠飼犬飼養不當案，並將未被認養的24隻犬隻沒入帶回安置，盼民眾能助認養，另對動物虐待與疏忽等案，將續執法嚴懲。（新竹縣動物保護防疫所提供）中央社

新竹動物保護防疫所今天表示，日前於新埔鎮查獲1處籠飼犬飼養不當案，並將未被認養的24隻犬隻沒入帶回安置，盼民眾能助認養，另對動物虐待與疏忽等案將續執法嚴懲。

新竹縣動物保護防疫所透過文字表示，新埔鎮某狗園飼主日前因疏於照顧，造成10隻狗受困籠內未有足夠食物而死亡，另外存活的35隻犬隻給予充足食物、水源等醫療照護。

動保所指出，因動保所內飼養空間不足，當時委託團體原地飼養照護犬隻，感謝民眾踴躍赴所領養，目前收容所籠位有餘裕，已將剩餘無飼主24隻犬隻沒入帶回所內安置，且暫不影響原住犬隻居住權益。

動保所表示，民眾若選擇飼養動物成為飼主，要承擔起飼主應負責任，提供適當充足的食物、水源、良好的居住環境、陪伴與醫療照護，若無能力照顧者，應尋求親友、社會資源協助或合法轉介管道，不應棄養或放任動物無人照顧。

動保所說，此案相關證據已移送司法機關偵辦，另將持續積極執法，嚴懲虐待與疏忽案件，呼籲民眾共同關懷、尊重生命，飼養寵物終養不棄養。

動物 認養 新竹

延伸閱讀

影／新竹縣統籌分配稅款不如預期 楊文科籲科技廠設籍留稅源

竹縣新埔虐犬案進展 遭扣押35隻犬9/1全數沒入動保所

混種公犬猛吠路人受驚嚇 飼主被法辦…法官這理由判不罰

影／閃過轎車沒躲過機車 狗狂衝道路與機車相撞騎士摔傷

相關新聞

推廣農產 桃市攜手超商再推「拉拉山水蜜桃霜淇淋」

桃市府先前推出的「拉拉山水蜜桃思樂冰」創下百萬業績銷量，農業局近期再度攜手統一超商，推出聯名限定「可爾必思拉拉山水蜜桃霜...

吃不到蔥燒包加辣了！竹北余師傅包子退休 校友湧入留言細數青春回憶

竹北人青春中的好味道消失了！位於竹北高中(現名為陽明交大附中)正對面的「余師傅手工包子養生饅頭」，日前老闆在個人社群宣布...

影／苗栗藝術種苗播撒計畫邁入第3年 紙風車等團隊帶來7場大型演出

「苗栗縣藝術種苗播撒計畫」今年擴增至7個鄉鎮市，紙風車劇團和友團將從9月13日至11月29日在縣內演出7個場次，是歷年來...

新埔籠飼犬不當飼養遭查獲 24犬隻盼民眾認養

新竹縣動物保護防疫所今天表示，日前於新埔鎮查獲1處籠飼犬飼養不當案，並將未被認養的24隻犬隻沒入帶回安置，盼民眾能助認養...

皮皮獅現身！關西彩稻藝術迎遊客 9月20、21日市集熱鬧登場

2025攜手稻關西稻田彩繪完成，人氣吉祥物「皮皮獅」驚喜現身，繽紛稻田如大地畫布般展開，成為入秋第一站彩繪打卡點。彩繪稻...

苗巿垃圾場起火 熱顯像儀預警 4.5小時控制火勢

苗栗市公所西山垃圾掩埋場昨天凌晨傳火警，幸熱顯像儀發揮預警功效，延燒面積僅1000平方公尺，未釀嚴重災害，周遭居民生活也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。