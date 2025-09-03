新埔籠飼犬不當飼養遭查獲 24犬隻盼民眾認養

新竹縣動物保護防疫所今天表示，日前於新埔鎮查獲1處籠飼犬飼養不當案，並將未被認養的24隻犬隻沒入帶回安置，盼民眾能助認養，另對動物虐待與疏忽等案將續執法嚴懲。

新竹縣動物保護防疫所透過文字表示，新埔鎮某狗園飼主日前因疏於照顧，造成10隻狗受困籠內未有足夠食物而死亡，另外存活的35隻犬隻給予充足食物、水源等醫療照護。

動保所指出，因動保所內飼養空間不足，當時委託團體原地飼養照護犬隻，感謝民眾踴躍赴所領養，目前收容所籠位有餘裕，已將剩餘無飼主24隻犬隻沒入帶回所內安置，且暫不影響原住犬隻居住權益。

動保所表示，民眾若選擇飼養動物成為飼主，要承擔起飼主應負責任，提供適當充足的食物、水源、良好的居住環境、陪伴與醫療照護，若無能力照顧者，應尋求親友、社會資源協助或合法轉介管道，不應棄養或放任動物無人照顧。

動保所說，此案相關證據已移送司法機關偵辦，另將持續積極執法，嚴懲虐待與疏忽案件，呼籲民眾共同關懷、尊重生命，飼養寵物終養不棄養。