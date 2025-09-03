皮皮獅現身！關西彩稻藝術迎遊客 9月20、21日市集熱鬧登場

2025攜手稻關西稻田彩繪完成，人氣吉祥物「皮皮獅」驚喜現身，繽紛稻田如大地畫布般展開，成為入秋第一站彩繪打卡點。彩繪稻田技術為天然方式採不噴漆、不染色，利用多種彩色稻米品種如紫葉稻、黃梗稻與青秧稻，搭配即時動態定位插秧技術，由傳統2D圖像轉化為3D圖像，透過對品種色澤與行列排列的精準掌握，讓整片稻田隨著時間長出一幅漸層自然的藝術畫面，展現農藝與藝術結合的獨特魅力。

關西鎮長陳光彩表示，歡迎民眾到關西欣賞彩稻田，感受初秋稻浪的風光。不只遠眺，還能沿著圖書館旁的秘徑小道走下稻田區，近距離感受田園景致；更能飽覽南山大橋與馬武連峰的壯麗風光，享受鄉間漫遊的悠閒舒適。

鎮公所表示，來到關西，也別錯過鎮上的多元文化景點：臺灣紅茶文化館傳遞茶鄉風華、關西第一戲院見證地方娛樂史、中正路老街保留傳統風貌，以及多處古蹟建築展現小鎮底蘊，讓旅程更具深度。另還有美食，客家菜包、湯圓、粄食等傳統小吃，搭配數間極具口碑的客家餐廳，將帶來最道地的味蕾饗宴。

最值得期待的，莫過於9月20日（周六）、21日（周日）早上9點到下午4點於關西鎮立圖書館旁中山路舉行的市集活動，現場將有彩繪風箏DIY體驗、稻田生態導覽、在地美食品嘗以及街頭藝人展演。