推廣農產 桃市攜手超商再推「拉拉山水蜜桃霜淇淋」

桃市府先前推出的「拉拉山水蜜桃思樂冰」創下百萬業績銷量，農業局近期再度攜手統一超商，推出聯名限定「可爾必思拉拉山水蜜桃霜淇淋」，非產季期間也能品嘗到正宗桃園拉拉山水蜜桃風味，今日起正式上市，9月30日前可在全台近1000間門市購買。

農業局長陳冠義表示，市府透過與統一超商異業合作，收購桃園復興區農會拉拉山水蜜桃「格外品」，使鮮果不再受限於生鮮銷售時效，並開發新品項於上架販售，為果農開創經濟效益，同時也能再次行銷宣傳在地農特產。

陳冠義說，拉拉山水蜜桃霜淇淋去年上市2周即熱銷千萬元，今年口味升級，推出期間限定「可爾必思拉拉山水蜜桃霜淇淋」，全新酸甜滋味期望能再次顛覆民眾味蕾，透過創新行銷將「桃園好農」品牌推廣至全台。

此外，農業局的「桃園好農」導購行銷網8月15日至9月6日也推出普渡專區，多項在地優質農特產最低下殺75折。陳冠義表示，「桃園好農」導購行銷網不需要上架費、平台費，提供桃園在地農會、業者多元銷售管道，遴選優質農產品上架，不只創造聲量，在協助小農導購銷量亦有亮眼成績。

桃園好農期間限定普渡專區，提供多款涮嘴零食75折優惠，包括採用台農57號製作的黃金57號蕃薯條、鹹香酥脆的米香脆菓、以100%國產米製成的米菓星球米糧餅乾，以及加入桃園市農會天然蔬菜粉的纖蔬甘糀。