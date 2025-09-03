快訊

台廠可望打入美國先進核能供應鏈 清大擬設微型反應器

獨／又有4G吃到飽方案將下架！通訊行推不限速吃到飽再送7千元好禮

北投婆媳兒子陳屍同房飄異味 孫悲慟驗屍：生前無異狀

聽新聞
0:00 / 0:00

推廣農產 桃市攜手超商再推「拉拉山水蜜桃霜淇淋」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府再與統一超商合作，推出聯名限定「可爾必思拉拉山水蜜桃霜淇淋」。圖／桃園市農業局提供
桃市府再與統一超商合作，推出聯名限定「可爾必思拉拉山水蜜桃霜淇淋」。圖／桃園市農業局提供

桃市府先前推出的「拉拉山水蜜桃思樂冰」創下百萬業績銷量，農業局近期再度攜手統一超商，推出聯名限定「可爾必思拉拉山水蜜桃霜淇淋」，非產季期間也能品嘗到正宗桃園拉拉山水蜜桃風味，今日起正式上市，9月30日前可在全台近1000間門市購買。

農業局長陳冠義表示，市府透過與統一超商異業合作，收購桃園復興區農會拉拉山水蜜桃「格外品」，使鮮果不再受限於生鮮銷售時效，並開發新品項於上架販售，為果農開創經濟效益，同時也能再次行銷宣傳在地農特產。

陳冠義說，拉拉山水蜜桃霜淇淋去年上市2周即熱銷千萬元，今年口味升級，推出期間限定「可爾必思拉拉山水蜜桃霜淇淋」，全新酸甜滋味期望能再次顛覆民眾味蕾，透過創新行銷將「桃園好農」品牌推廣至全台。

此外，農業局的「桃園好農」導購行銷網8月15日至9月6日也推出普渡專區，多項在地優質農特產最低下殺75折。陳冠義表示，「桃園好農」導購行銷網不需要上架費、平台費，提供桃園在地農會、業者多元銷售管道，遴選優質農產品上架，不只創造聲量，在協助小農導購銷量亦有亮眼成績。

桃園好農期間限定普渡專區，提供多款涮嘴零食75折優惠，包括採用台農57號製作的黃金57號蕃薯條、鹹香酥脆的米香脆菓、以100%國產米製成的米菓星球米糧餅乾，以及加入桃園市農會天然蔬菜粉的纖蔬甘糀。

此外，還有多款人氣農產商品限時8折起，包含使用桃園在地黑毛豬製作的香腸禮盒組與厚豬肉乾禮盒組、來自龍潭放牧飼養的新鮮雙機能放牧蛋，以及100%台灣黑豆製成的森奶黑豆漿。

桃市府再與統一超商合作，推出聯名限定「可爾必思拉拉山水蜜桃霜淇淋」。圖／桃園市農業局提供
桃市府再與統一超商合作，推出聯名限定「可爾必思拉拉山水蜜桃霜淇淋」。圖／桃園市農業局提供

桃園 水蜜桃 拉拉山

延伸閱讀

水蜜桃控快把握！大苑子「梨山水蜜桃雪沙」9／4限量回歸 全台僅15,000杯

李千娜、巴大雄周六永安漁港開唱 免費參加還能抽獎

每公斤收購價提高6成！桃園清除小花蔓澤蘭 籲開花前除蔓事半功倍

桃園市農業局推動自然教育　展現「桃園有植感」品牌精神

相關新聞

推廣農產 桃市攜手超商再推「拉拉山水蜜桃霜淇淋」

桃市府先前推出的「拉拉山水蜜桃思樂冰」創下百萬業績銷量，農業局近期再度攜手統一超商，推出聯名限定「可爾必思拉拉山水蜜桃霜...

皮皮獅現身！關西彩稻藝術迎遊客 9月20、21日市集熱鬧登場

2025攜手稻關西稻田彩繪完成，人氣吉祥物「皮皮獅」驚喜現身，繽紛稻田如大地畫布般展開，成為入秋第一站彩繪打卡點。彩繪稻...

苗巿垃圾場起火 熱顯像儀預警 4.5小時控制火勢

苗栗市公所西山垃圾掩埋場昨天凌晨傳火警，幸熱顯像儀發揮預警功效，延燒面積僅1000平方公尺，未釀嚴重災害，周遭居民生活也...

預約制、延路線 竹市幸福小黃空駛率改善

新竹市政府推「幸福小黃」彌補偏鄉公共運輸涵蓋率不足問題，但由於空跑機率高，被審計單位要求改善。市府表示，使用率低的固定班...

邱臣遠考察墨爾本教育機構及圖書館 借鑑城市治理

新竹市代理市長邱臣遠率團赴澳洲考察，今拜訪第26屆海外台商磐石獎得主吳清洋創辦的「Avenues and Little ...

父母必修課！新竹縣4場親職講座免費報名 再送精美小禮

為促進社會各界重視兒童權利議題，新竹縣政府委託財團法人人本教育文教基金會辦理兒童權利公約家長講座，即日起開放報名。講座將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。