聽新聞
0:00 / 0:00
推廣農產 桃市攜手超商再推「拉拉山水蜜桃霜淇淋」
桃市府先前推出的「拉拉山水蜜桃思樂冰」創下百萬業績銷量，農業局近期再度攜手統一超商，推出聯名限定「可爾必思拉拉山水蜜桃霜淇淋」，非產季期間也能品嘗到正宗桃園拉拉山水蜜桃風味，今日起正式上市，9月30日前可在全台近1000間門市購買。
農業局長陳冠義表示，市府透過與統一超商異業合作，收購桃園復興區農會拉拉山水蜜桃「格外品」，使鮮果不再受限於生鮮銷售時效，並開發新品項於上架販售，為果農開創經濟效益，同時也能再次行銷宣傳在地農特產。
陳冠義說，拉拉山水蜜桃霜淇淋去年上市2周即熱銷千萬元，今年口味升級，推出期間限定「可爾必思拉拉山水蜜桃霜淇淋」，全新酸甜滋味期望能再次顛覆民眾味蕾，透過創新行銷將「桃園好農」品牌推廣至全台。
此外，農業局的「桃園好農」導購行銷網8月15日至9月6日也推出普渡專區，多項在地優質農特產最低下殺75折。陳冠義表示，「桃園好農」導購行銷網不需要上架費、平台費，提供桃園在地農會、業者多元銷售管道，遴選優質農產品上架，不只創造聲量，在協助小農導購銷量亦有亮眼成績。
桃園好農期間限定普渡專區，提供多款涮嘴零食75折優惠，包括採用台農57號製作的黃金57號蕃薯條、鹹香酥脆的米香脆菓、以100%國產米製成的米菓星球米糧餅乾，以及加入桃園市農會天然蔬菜粉的纖蔬甘糀。
此外，還有多款人氣農產商品限時8折起，包含使用桃園在地黑毛豬製作的香腸禮盒組與厚豬肉乾禮盒組、來自龍潭放牧飼養的新鮮雙機能放牧蛋，以及100%台灣黑豆製成的森奶黑豆漿。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言