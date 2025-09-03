預約制、延路線 竹市幸福小黃空駛率改善

新竹市政府推「幸福小黃」彌補偏鄉公共運輸涵蓋率不足問題，但由於空跑機率高，被審計單位要求改善。市府表示，使用率低的固定班次已改為預約制，調整後效率提升至30%，未來將持續搜集意見精進。

新竹市審計室報告指出，新竹市政府委託台灣大車隊股份有限公司新竹分公司辦理幸福小黃計畫，補足公共運輸「第一哩路」與「最後一哩路」缺口，2022至去年分別編列320萬元、334萬元、337萬元行駛香村線和浸水線，班次分為固定、預約2種。截至去年10月，幸福小黃總共行駛1萬730次，載客人數1萬852名，其中固定班次空駛率達38.64%。

審計室指出，幸福小黃空駛率高於客座利用率，顯示使用情形不理想，建議市府督促業者建立乘車資訊電子資料庫，即時掌握需求，再據以規畫路線與班次，發揮最大效益。

新竹市政府回應，已持續調整班次，後續將與業者協調建立電子資料庫，以掌握民眾實際搭乘需求，據以規畫路線及班次調整。

交通處也說明，目前已將搭乘率低的固定班次改為預約班次，同時也把路線延伸至三姓橋火車站，方便民眾轉乘，市府會持續蒐集民眾需求，提高搭乘率。