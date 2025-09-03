聽新聞
苗巿垃圾場起火 熱顯像儀預警 4.5小時控制火勢

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗市西山垃圾掩埋場昨凌晨傳火警，在4個半小時內控制火勢，未釀嚴重災情。圖／苗栗市公所提供
苗栗市西山垃圾掩埋場昨凌晨傳火警，在4個半小時內控制火勢，未釀嚴重災情。圖／苗栗市公所提供

苗栗市公所西山垃圾掩埋場昨天凌晨傳火警，幸熱顯像儀發揮預警功效，延燒面積僅1000平方公尺，未釀嚴重災害，周遭居民生活也未受影響，消防隊員最後在下午4時許完全撲滅火勢，起火原因有待進一步調查。

西山垃圾掩埋場因堆置廢家具與樹枝，去年火警曾連續燒了6天半，事後公所檢討改善，建置了4具熱顯像儀；昨天凌晨0時2分，熱顯像儀監測現場溫度超過攝氏90度發出預警，公所清潔人員查看發現火勢，立即通報消防局前來灌救。

消防局昨天出動大批人車救災，清潔隊也出動挖土機隔離易燃物阻止災情擴大，火勢在凌晨4時30分被控制，但為了防止悶燒，挖土機不斷開挖翻動垃圾讓消防車灑水降溫，整起救災行動持續到下午4時才結束。

消防局初估現場燃燒面積約莫1000平方公尺，起火原因有待進一步釐清，環保局則在事發時進行空氣品質監測，上午6時59分PM2.5濃度最高，數值為每立方公尺101.53微克。

環保局表示，PM2.5濃度標準值為每立方公尺30微克，但垃圾場發生火警時間是凌晨睡眠時間，目前未接獲空氣汙染投訴，後續是否開罰，要視火災調查結果而定。

