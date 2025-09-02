影／鍾東錦視察銅鑼國小午餐 評分「比及格多一點點」

苗栗縣長鍾東錦在國中小開學第二天前往銅鑼國小視察學校營養午餐辦理情況，銅鑼國小是學校午餐「公辦民營」及中央廚房的重要據點，除了校內師生及幼兒園400多人用餐，還提供文林國中及文隆分部、新隆國小等校午餐，總計供餐數約850人，鍾東錦與師生共餐，對今天的午餐給出「比及格多一點點」的評分。

鍾東錦近中午時，在銅鑼鄉長謝昌年及議員、代表等多名地方人士陪同走訪銅鑼國小，參觀學校「公辦民營」中央廚房的作業流程，還體驗打菜，隨後並與學童一同享用高鈣營養午餐。今日高鈣特餐的內容包括五穀飯、麻婆風味魚丁、香酥豬排、小白菜、酸菜雞湯、蘋果及鮮奶，餐點多元，小朋友用餐後也都說好吃。

與學生共餐時，鍾東錦特別提到鮮奶是高鈣來源，有助於學童骨骼與牙齒健康成長。他強調，面對物價上漲壓力，縣府仍堅持守護學生午餐品質，要求供餐單位落實「營養均衡、衛生安全、在地食材」三大原則，並彈性因應食材價格變動，確保營養不打折。

鍾東錦表示，縣府從112學年開始推動「高鈣午餐計畫」，113學年再加碼「每餐補助10元」方案，讓大家每周能多喝兩瓶鮮奶，還有一次高鈣特色餐，希望透過這些用心安排，幫助大家在成長最重要的時期補充足夠的鈣質，長得高、長得壯，學習更有精神。

鍾東錦並以高標準檢視今天的午餐內容，認為今天的午餐算是及格，為孩子營養健康，飲食不得過於油膩、辛辣，以蒸煮的清淡方式對小孩來說較為適當，每校都有營養師把關，以專業在孩子發育過程中提供學生成長需求的充足營養。

苗栗縣教育處表示，縣內學生午餐分為公辦公營、公辦民營、外訂團膳、他校供餐的4種方式，目前各校收費為45元至50元，縣府外加10元，此外頭份市公所也為市內學生午餐加碼10元，部分鄉鎮市提供免費午餐補助，是以45元為基準，家長不用繳費。 銅鑼國小今天的高鈣特餐內容包括五穀飯、麻婆風味魚丁、香酥豬排、小白菜、酸菜雞湯、蘋果及鮮奶。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣長鍾東錦在國中小開學第二天前往銅鑼國小視察學校午餐辦理情況。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣長鍾東錦在國中小開學第二天前往銅鑼國小視察學校營養午餐辦理情況，並體驗為學生打菜。記者胡蓬生／攝影

