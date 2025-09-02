邱臣遠考察墨爾本教育機構及圖書館 借鑑城市治理

新竹市代理市長邱臣遠率團赴澳洲考察，今拜訪第26屆海外台商磐石獎得主吳清洋創辦的「Avenues and Little Lane early learning group」機構，深入參訪維多利亞州立圖書館、墨爾本會展中心等場域，從早期教育發展、友善城市建構、產業發展策略、歷史文化保存、基礎建設規畫、城市治理創新及圖書資源管理等多元面向，汲取墨爾本城市發展的成功經驗。

吳清洋創辦的Avenues and Little Lane early learning group在澳洲當地成功經營21間幼兒中心，業務涵蓋托兒服務、幼兒園、學前和課後託管及培訓學院等多元項目。

該集團採用瑞吉歐教育法，重視人際溝通與環境探索，課程設計融合藝術、音樂、華語文學與數學教學，並與當地大學及培訓機構合作提供專業培訓，在澳洲幼兒教育產業中建立獨特定位。

吳清洋說，Little Lane 的建築設計以「自然流通」為核心理念，大量引入自然光與清新空氣，營造溫暖、通透又安全的學習氛圍。開放式教室動線不僅方便孩子自由探索，也促進師生與同儕間的互動與合作。

環境設計注重自然元素，提供草皮、土壤、樹木等自然環境，並設計半開放式空間讓兒童接觸自然。遊戲空間設計中融入風險探索，盡量使用可回收物品進行種植和展示，頂樓的空中花園各區設有不同主題。

邱臣遠說，這種兼具功能、美感與教育意涵的空間設計，不僅提升了孩子的學習興趣，也塑造了他們對美與生活的感知能力。市府期盼未來能透過教育教學交流、師生互訪等方式，將竹市優質的教育資源與國際接軌，同時學習澳洲先進的幼兒教育經驗，共同提升兩地幼教品質。

另外，市府城銷處指出，考察團也深入了解墨爾本如何在都市更新過程中維護文化資產，同時創造觀光價值，打造充滿歷史、文化、藝術與品味的城市品牌，這對竹市推動「新舊融合」的城市美學發展策略具有重要啟發意義。

邱臣遠指出，墨爾本州立圖書館（維多利亞州立圖書館）(State Library Victoria)是南半球最大的圖書館之一，創新的數位化服務與市民友善空間設計，為竹市圖書館服務升級提供重要參考。

該館除傳統閱覽功能外，更加重視公共性，運用現代科技來擴展圖書館空間的社交、學習、討論等功能，打造分齡分眾、舒服的閱讀空間及創新服務，如兒童青少年專區、多元文化資源及創客空間，充分展現現代圖書館服務新模式。考察團特別關注其市民參與機制及空間多元利用策略，作為竹市推動「書香城市」的重要借鏡。