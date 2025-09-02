快訊

彭振聲詰問完無串證可能…柯文哲可望交保或延押？北院9月4日開訊問庭

檢查車輛出意外！十軍團士官手指遭風扇切斷 送醫「無法接回」

驚悚畫面曝光！國1南下3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

邱臣遠考察墨爾本教育機構及圖書館 借鑑城市治理

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
Little Lane 的建築設計以「自然流通」為核心理念，大量引入自然光與清新空氣，營造溫暖、通透又安全的學習氛圍。圖/新竹市府提供
Little Lane 的建築設計以「自然流通」為核心理念，大量引入自然光與清新空氣，營造溫暖、通透又安全的學習氛圍。圖/新竹市府提供

新竹市代理市長邱臣遠率團赴澳洲考察，今拜訪第26屆海外台商磐石獎得主吳清洋創辦的「Avenues and Little Lane early learning group」機構，深入參訪維多利亞州立圖書館墨爾本會展中心等場域，從早期教育發展、友善城市建構、產業發展策略、歷史文化保存、基礎建設規畫、城市治理創新及圖書資源管理等多元面向，汲取墨爾本城市發展的成功經驗。

吳清洋創辦的Avenues and Little Lane early learning group在澳洲當地成功經營21間幼兒中心，業務涵蓋托兒服務、幼兒園、學前和課後託管及培訓學院等多元項目。

該集團採用瑞吉歐教育法，重視人際溝通與環境探索，課程設計融合藝術、音樂、華語文學與數學教學，並與當地大學及培訓機構合作提供專業培訓，在澳洲幼兒教育產業中建立獨特定位。

吳清洋說，Little Lane 的建築設計以「自然流通」為核心理念，大量引入自然光與清新空氣，營造溫暖、通透又安全的學習氛圍。開放式教室動線不僅方便孩子自由探索，也促進師生與同儕間的互動與合作。

環境設計注重自然元素，提供草皮、土壤、樹木等自然環境，並設計半開放式空間讓兒童接觸自然。遊戲空間設計中融入風險探索，盡量使用可回收物品進行種植和展示，頂樓的空中花園各區設有不同主題。

邱臣遠說，這種兼具功能、美感與教育意涵的空間設計，不僅提升了孩子的學習興趣，也塑造了他們對美與生活的感知能力。市府期盼未來能透過教育教學交流、師生互訪等方式，將竹市優質的教育資源與國際接軌，同時學習澳洲先進的幼兒教育經驗，共同提升兩地幼教品質。

另外，市府城銷處指出，考察團也深入了解墨爾本如何在都市更新過程中維護文化資產，同時創造觀光價值，打造充滿歷史、文化、藝術與品味的城市品牌，這對竹市推動「新舊融合」的城市美學發展策略具有重要啟發意義。

邱臣遠指出，墨爾本州立圖書館（維多利亞州立圖書館）(State Library Victoria)是南半球最大的圖書館之一，創新的數位化服務與市民友善空間設計，為竹市圖書館服務升級提供重要參考。

該館除傳統閱覽功能外，更加重視公共性，運用現代科技來擴展圖書館空間的社交、學習、討論等功能，打造分齡分眾、舒服的閱讀空間及創新服務，如兒童青少年專區、多元文化資源及創客空間，充分展現現代圖書館服務新模式。考察團特別關注其市民參與機制及空間多元利用策略，作為竹市推動「書香城市」的重要借鏡。

城銷處說，墨爾本在建構友善城市方面的努力令考察團印象深刻。無論是圖書館的設施設備、會展中心的綠建築設計，或是商圈的人性化空間規劃，皆展現墨爾本對於打造宜居城市的用心，值得竹市參考借鏡。

新竹市代理市長邱臣遠率團參訪維多利亞州立圖書館。圖/新竹市府提供
新竹市代理市長邱臣遠率團參訪維多利亞州立圖書館。圖/新竹市府提供
新竹市代理市長邱臣遠率團參訪墨爾本地鐵及環保等基礎建設。圖/新竹市府提供
新竹市代理市長邱臣遠率團參訪墨爾本地鐵及環保等基礎建設。圖/新竹市府提供
邱臣遠（右四）拜訪第26屆海外台商磐石獎得主吳清洋先生所創辦的「Avenues and Little Lane early learning group」教育機構。圖/新竹市府提供
邱臣遠（右四）拜訪第26屆海外台商磐石獎得主吳清洋先生所創辦的「Avenues and Little Lane early learning group」教育機構。圖/新竹市府提供
邱臣遠指出，維多利亞州立圖書館作為南半球最大的圖書館之一，其創新的數位化服務與市民友善空間設計，為竹市圖書館服務升級提供重要參考。圖/新竹市府提供
邱臣遠指出，維多利亞州立圖書館作為南半球最大的圖書館之一，其創新的數位化服務與市民友善空間設計，為竹市圖書館服務升級提供重要參考。圖/新竹市府提供

圖書館 墨爾本

延伸閱讀

網傳香港大學圖書館中英告示 籲「勿在垃圾筒大便」惹議：百年未聞

台法圖書里程碑 孔多塞校園也有國圖海外資源中心了

彰化39小時停水來襲 飲料店不賣珍珠、運動館禁淋浴、圖書館空調限時

香山圖書館停車奇景…無障礙車位斜線停滿機車 竹市府說話了

相關新聞

邱臣遠考察墨爾本教育機構及圖書館 借鑑城市治理

新竹市代理市長邱臣遠率團赴澳洲考察，今拜訪第26屆海外台商磐石獎得主吳清洋創辦的「Avenues and Little ...

台66接國3大溪北上塞車民怨大...當地2里長請命改善 張善政裁示這樣解決

國3桃園大溪交流道銜接台66線上下班尖峰塞車民怨不止，桃園市長張善政今天出席大溪基層座談會中，2 里長共同提案請命解決國...

影／中壢惡火4童喪命告別學校 普仁國小白絲帶飄揚追思罹難姊弟

桃園市中壢民宅大火奪走5條人命，其中就讀普仁、龍岡國小的葉姓4名學童罹難，普仁國小今天上午始業式，舉辦「讓祝福隨白絲帶飄...

影／新竹縣統籌分配稅款不如預期 楊文科籲科技廠設籍留稅源

新版財劃法上路，新竹縣115年度普通統籌稅款分配金額僅245億元，較原先預期的253億元少了8億元。新竹縣長楊文科今天在...

影／助弱勢守護！台積電周先生伉儷捐贈竹縣首輛兒少保護專車

懷抱愛心的台積電周先生賢伉儷，秉持關懷弱勢、回饋社會的初衷，與新竹縣政府一同守護兒童與少年，經由議員蔡志環的愛心橋梁，今...

東興國中棒球隊逆轉奪冠 太武盃青少棒奪隊史首冠

新竹縣東興國中棒球隊成立8年，參加2025年太武盃青少年棒球錦標賽，奪得冠軍賽，並以頑強鬥志、戰術周密與精湛球技奪下隊史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。