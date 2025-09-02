快訊

父母必修課!新竹縣4場親職講座免費報名 再送精美小禮

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
為促進社會各界重視兒童權利議題，新竹縣政府委託財團法人人本教育文教基金會辦理兒童權利公約家長講座，即日起開放報名。圖／人本教育文教基金會提供
為促進社會各界重視兒童權利議題，新竹縣政府委託財團法人人本教育文教基金會辦理兒童權利公約家長講座，即日起開放報名。圖／人本教育文教基金會提供

為促進社會各界重視兒童權利議題，新竹縣政府委託財團法人人本教育文教基金會辦理兒童權利公約家長講座，即日起開放報名。講座將自9月7至11月9日巡迴竹北市、關西鎮、竹東鎮及新豐鄉等4鄉鎮市，活動全程免費，參與者還能獲得精美小禮，邀請民眾踴躍報名參加。

新竹縣社會處表示，身為父母或成年人，都應該知道兒童權利不只是小孩的事，更是每個大人共同的責任，只有了解並落實兒童權利公約，才能真正守護孩子的安全與幸福，也展現作為社會負責任的一份子。研究指出，重視兒童權利的國家，社會整體更公平、更進步，也能培養出更有同理心與責任感的下一代。

新竹縣兒童權利公約家長講座共有4場，第一場講座於9月7日上午9時至中午12時，在竹北市中興里集會所辦理，邀請作家兼生產改革行動聯盟常務監事諶淑婷講師，主題是「我是孩子我有權利-從繪本陪小孩認識兒童權利」。

第二場講座於10月18日上午9時至中午12時，在關西國小視聽教室舉辦，主題為「以好話做孩子的情緒教練」，邀請人本教育基金會陳伯娟資深親職講師。

第三場講座於11月8日上午9時至中午12時，在新豐鄉松林國小視聽教室舉辦，講師邀請人本教育基金會教育中心陳雅萍主任，主題是「卡在教養中的3 C問題」。

第四場講座於11月9日上午9時至中午12時，在竹東鎮大同國小視聽教室舉辦，由人本教育基金會新竹分會李慧貞主任擔任講師，主題為「Me Too下一步：築起孩子主體性的防線」。

新竹縣兒童權利公約家長講座內容涵蓋情緒同理、數位教養、MeToo意識及兒童權利公約的實踐等，講座資訊公告於社會處官網，邀請家長與社會大眾踴躍報名參與，共同為孩子打造一個更安全、更幸福的成長環境。活動詳情請洽人本基金會新竹辦公室(03-5542322），報名連結https://pse.is/7xjbxm。

