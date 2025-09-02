桃園YouBike騎乘數破億 市府將邀騎士送禮
桃園市公共自行車YouBike今天正式達成累積1億次騎乘的里程碑，桃園市政府交通局表示，預計於9月底舉辦頒獎典禮，邀集幸運騎士參與並送出紀念好禮。
桃園市政府交通局長張新福表示，目前全市已建置616個場站，涵蓋捷運、高鐵、火車站及各大生活圈；交通局及微笑單車於8月底推出的「我是預言家」活動，也讓8月單月騎乘量突破141萬次，較去年同期成長15%，提前創下1億人次紀錄。
交通局表示，預計於9月底舉辦頒獎典禮，第1億人次幸運騎士可獲Apple Watch與億次紀念悠遊卡，前後各2名騎士可得1000元百貨禮券與億次紀念悠遊卡；未來將持續擴增場站密度、優化調度效率，打造友善、永續的自行車城市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言