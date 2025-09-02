桃園YouBike騎乘數破億 市府將邀騎士送禮

桃園市公共自行車YouBike今天正式達成累積1億次騎乘的里程碑，桃園市政府交通局表示，預計於9月底舉辦頒獎典禮，邀集幸運騎士參與並送出紀念好禮。

桃園市政府交通局長張新福表示，目前全市已建置616個場站，涵蓋捷運、高鐵、火車站及各大生活圈；交通局及微笑單車於8月底推出的「我是預言家」活動，也讓8月單月騎乘量突破141萬次，較去年同期成長15%，提前創下1億人次紀錄。

交通局表示，預計於9月底舉辦頒獎典禮，第1億人次幸運騎士可獲Apple Watch與億次紀念悠遊卡，前後各2名騎士可得1000元百貨禮券與億次紀念悠遊卡；未來將持續擴增場站密度、優化調度效率，打造友善、永續的自行車城市。