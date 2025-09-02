文青水園水資中心美學策展V2.0沉浸式體驗重新盛大開幕

「Next Water science gallery流動的科學，不思議的水」美學展覽V2.0。 圖／桃園市政府提供

配合文青水園水資源回收中心第二期擴廠工程完工，原於廠區內設置「Next Water science gallery流動的科學，不思議的水」美學展覽也重新設計，並於114年7月以V2.0全新樣貌盛大開幕，歡迎民眾到水務局官網>便民服務>水利設施參訪預約系統上登記參觀。

本次V2.0美學策展保留原先水科學與美學結合展覽的特色，並創造虛構角色如下水道女神帶領民眾一同探索神秘的污水處理過程，同時打造全新的「污水下水道的時代記憶」、「看懂人孔蓋」、「污水接管體驗區」、「污水下水道大事記」等展區，讓民眾沉浸在寓教於樂的水資源知識學習中，感受污水之呼吸，並透過多媒體及燈光布景與情境導覽，讓科普學習更具劇場感。展示的人孔蓋樣式各具巧思，並能幫助辨識不同污水系統的範圍，讓參觀者從日常街景中常見卻容易忽略的設施，體驗其中的工程美學與城市文化意涵，此區域不僅是工程教育的補充教材，更成為民眾拍照的趣味亮點。

文青水園水資中心美學策展V2.0增加不同的互動展區。 圖／桃園市政府提供

互動展區可體驗污水接管。 圖／桃園市政府提供

此外，為了讓參觀者更深入理解污水下水道的發展歷程，在文青水園開放式的建築物牆上特別設置 「污水下水道大事記」展示牆，完整呈現臺灣及桃園在污水建設上的關鍵里程碑，透過時間軸與圖文並茂的方式，讓民眾快速掌握從早期建設到現今智慧化治理的演進過程。

文青水園水資源回收中心分四期建設，全期可處理污水量達每日18,000噸，第二期已於113年啟用，目前可處理污水量為每日9,000噸，配合捷運A7站地區人口成長，目前已正式啟動第三期工程規劃，並積極在整體營運策略中，融入「2050 淨零排放」政策與願景，透過流程優化、智慧監控調控等方法朝向低碳水資中心邁進。

文青水園水資源回收中心。 圖／桃園市政府提供

預約相關資訊如下：

◎為維護觀展品質，每場次限額30人，至少10人成團，如未成團，將以電話或簡訊通知。

◎為配合廠區日常維運，展覽開放時段為每週二、四下午1點半、下午3點各一場次。

◎每場次開場前3天停止預約；如欲取消預約，請於開場3天前取消。

桃園市政府廣告