台66接國3大溪北上塞車民怨大...當地2里長請命改善 張善政裁示這樣解決

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
台66銜接國3大溪交流道北上每天塞車民怨大，大溪瑞源里長江朝陽（見圖）向市長張善政提案請命改善。記者曾增勳／攝影
台66銜接國3大溪交流道北上每天塞車民怨大，大溪瑞源里長江朝陽（見圖）向市長張善政提案請命改善。記者曾增勳／攝影

國3桃園大溪交流道銜接台66線上下班尖峰塞車民怨不止，桃園市長張善政今天出席大溪基層座談會中，2 里長共同提案請命解決國3銜接台66北上匝道塞車，市府交通局會勘決議銜接國3北上匝道採「左實右虛」變換車道線至61.8K，張善政裁示，交通局依決議方案，與高公局協調儘快的施工。

台66銜接國3桃園大溪交流道北上匝道，去年底全部完工通車至今，由於車輛行駛台66直接匯流國3北上便利，上下班尖峰車多塞車，高公局與立私、議員多次會勘改善，今年4月重新標線，仍塞車難解，網友批評不斷。

大溪瑞源里長江朝陽、仁善里長曲煥朋指出，國3接台66北上匝道自通車後經常回堵，因為畫設槽化線僅留一車道，須行駛2公里匝道才能匯入北上國3主線，回堵加劇，里民通勤須提前40分鐘，引起民怨和陳情，希望市府與高公局研議改善對策。

交通部高公局表示，大溪交流道北上國3入口尖峰時段壅塞，今年5月底完成調整車道，增加210 公尺匯入漸變段及增設220公尺左實右虛標線，增加大溪北向入口容量，塞車實際已有減緩，只是上班尖峰車輛集中匯入國3流量太大，壅塞很難避免，希望用路人依序排隊行車，該局正辦理國3號增設八德交流道工程，預期通車可減輕大溪交流道塞車壓力。

市府交通局表示，經與議員、高公局會勘希望大溪交流道北上匝道，採「左實右虛」自61.8K變換車道線，永昌路平面道左轉車流量大，影響路口交通，將由公路局刨除台66線入口處槽化線改為2車道，市府配合將永昌路調整為2左轉車道，搭配路口時制重新調整改善。

市議員李柏坊認為，大溪交流道北上因槽化線與雙白線標線近800公尺，平面車輛難匯入主幹道造成塞車，高公局之前會勘將雙白線標線局部改為內實外虛後，略見成效，但匯入主線車流依舊緩慢，若在北上61.8公里雙白線一併改成「內實外虛」，應更有效改善車流。

台66銜接國3大溪交流道北上每天塞車民怨大，大溪仁善里長曲煥朋（見圖）向市長張善政提案請命改善。記者曾增勳／攝影
台66銜接國3大溪交流道北上每天塞車民怨大，大溪仁善里長曲煥朋（見圖）向市長張善政提案請命改善。記者曾增勳／攝影
台66銜接國3大溪交流道北上每天塞車民怨大，議員李柏坊提議採「左實右虛」自61.8K變換車道線改善。圖／李柏坊提供
台66銜接國3大溪交流道北上每天塞車民怨大，議員李柏坊提議採「左實右虛」自61.8K變換車道線改善。圖／李柏坊提供
市長張善政（中）出席大溪基層座談聽取里長提出地方疑難提案，當場裁示解決對策，與地方人士合影。記者曾增勳／攝影
市長張善政（中）出席大溪基層座談聽取里長提出地方疑難提案，當場裁示解決對策，與地方人士合影。記者曾增勳／攝影

塞車 車道 高公局

