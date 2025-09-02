聽新聞
影／中壢惡火4童喪命告別學校 普仁國小白絲帶飄揚追思罹難姊弟
桃園市中壢民宅大火奪走5條人命，其中就讀普仁、龍岡國小的葉姓4名學童罹難，普仁國小今天上午始業式，舉辦「讓祝福隨白絲帶飄揚」生命教育輔導，師生別上白絲帶、貼上白絲帶，獻上祝福追思，校長朱曉彥說，希望師生認真看待生命和安全教我們的一課，從周遭發生的事件轉化力量與愛。
就讀普仁國小的葉姓姊弟罹難，升3年級的弟弟為新的班級，4年級的姊姊與同學相處一年感情較深，昨天開學日，老師在班上設一個小小追思角落，讓同學寫卡片祝福，輔導老師說，今天舉辦「讓祝福隨白絲帶飄揚」動，師生別上白絲帶，之後讓孩子寫上祝福及白絲帶貼在祝福板上，讓同學把思念傳遞出去。
朱曉彥表示，今天始業式全校1300位學生參加，共同舉辦一場思念傳遞活動，用白絲帶獻上祝福，校方會繼續用輔導活動來陪伴學童、受災的家庭，希望所有人都能平安，每個孩子都很真摯貼上白絲帶、獻出祝福，這是很深刻的成長學習，學校會一直做好彼此的陪伴，讓所有的孩子能更堅強認識人生所遇到的各種困難。
該校老師說，葉家姊弟在校相當活潑、乖巧，也熱心幫助同學，在班上會輪流擔任幹部，弟弟升上新班級，姊姊則是與同學相處一年多，同學感情深，有的同學哭泣。校方表示，將持續推動輔導、陪伴學生度過悲傷情緒，將提供分齡主題繪本融入課程，在圖書館走廊設置「讓祝福隨白絲帶飄揚」思念角，鼓勵學生自發性地寫下小卡，體全會生命教育。
FB留言