影／助弱勢守護！台積電周先生伉儷捐贈竹縣首輛兒少保護專車

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
經由縣議會蔡志環議員的愛心橋梁，今天由夫人吳女士代表捐贈縣府首輛兒少保護專車及中秋節月餅禮盒200份，縣長楊文科親自接受捐贈。圖／縣府提供
懷抱愛心的台積電周先生賢伉儷，秉持關懷弱勢、回饋社會的初衷，與新竹縣政府一同守護兒童與少年，經由議員蔡志環的愛心橋梁，今天由夫人吳女士代表捐贈縣府首輛兒少保護專車及中秋節月餅禮盒200份，新竹縣長楊文科親自接受捐贈，並頒予感謝狀與獎座。

楊文科感謝周先生賢伉儷的愛心義行，他表示縣府相當重視兒少保護工作，有了這輛保護專車，社會處同仁在面對兒虐、安置或其他緊急個案時，可即時到場支援，發揮行政效率與機動性，守護兒童與少年的人身安全。

吳女士說，捐贈兒少保護車是本著取之於社會、用之於社會的精神，作為地方的一份子，能夠透過實際行動，協助公部門照顧弱勢兒少，是責任也是榮幸。她希望能夠拋磚引玉，帶動更多企業或個人加入公益行列，未來，也將持續關注竹縣的社福發展與需要，適時提供所需要的資源。

促成此次捐贈的蔡志環表示，社福單位在推動兒少保護工作上，經常面臨資源不足的挑戰，尤其在偏鄉地區的緊急訪視工作，更顯艱鉅。期盼此次的捐贈，能為社工人員提供更穩定的支援，也呼籲更多企業響應，一起打造更友善、更有力的兒少保護網絡。

為讓節慶溫暖傳遞到真正需要的家庭，社會處表示，周先生伉儷捐贈的200份美味的中秋月餅禮盒，將由社福中心社工依專業評估，適切分送至弱勢家庭中，讓孩子們感受到社會的關懷與溫暖。

懷抱愛心的台積電周先生賢伉儷，秉持關懷弱勢、回饋社會的初衷，與新竹縣政府一同守護兒童與少年。圖／縣府提供
愛心 社福

