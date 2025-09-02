快訊

台股靜候消息收低24,016點、下跌54點 台積電小跌5元

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

聽新聞
0:00 / 0:00

東興國中棒球隊逆轉奪冠 太武盃青少棒奪隊史首冠

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣東興國中棒球隊成立8年，參加2025年太武盃青少年棒球錦標賽，奪得冠軍賽，並以頑強鬥志、戰術周密與精湛球技奪下隊史首冠。記者郭政芬／攝影
新竹縣東興國中棒球隊成立8年，參加2025年太武盃青少年棒球錦標賽，奪得冠軍賽，並以頑強鬥志、戰術周密與精湛球技奪下隊史首冠。記者郭政芬／攝影

新竹縣東興國中棒球隊成立8年，參加2025年太武盃青少年棒球錦標賽，奪得冠軍賽，並以頑強鬥志、戰術周密與精湛球技奪下隊史首冠，特別的是，在原先預賽輸掉2場的巨大壓力下，最後連勝3場奪冠，抱回隊史第一個全國冠軍盃，讓球員們感動：「原本已經輸兩場，我們互相加油打氣，下一場我們一定要贏！」終於獲得冠軍。

新竹縣長楊文科今天在主管會報中表揚棒球小將們，肯定他們兼顧課業與棒球，在12支參賽隊伍中，有一半是體育科班的情況下中脫穎而出，實屬難得榮耀。

東興國中校長林健明表示，一般體育班球隊的球隊會安排每周6到10節的體育課程，而東興國中的棒球隊是社團屬性，都是利用課餘時間及假日練習，因此在訓練強度上完全不一樣，再加上東興國中是升學型學校，對課業的要求非常嚴格，球員們必須兼顧課業，利用自己的玩樂時間練球，這個精神難能可貴。

 總教練許伯詳說，東興國中參賽3年，過去從未打進過冠軍戰，這次一路苦戰，不僅終於站上冠軍舞台，更首度成功奪冠，意義非凡。

他指出，奪冠的關鍵在於球員們勤奮練習、戰術執行以及向心力，大家都有奪冠的強烈企圖心，才能從原本在預賽輸掉2場的巨大壓力下再連勝三場，最終有奪冠的機會，也成功抱回隊史第一個全國冠軍盃。

 球員廖政嘉、楊政修也分享，在預賽輸掉兩場球賽後，隊員們都沒有哭，而是互相加油打氣，既然已經輸兩場，「那下一場一定要贏！」大家鼓起勇氣在球場上繼續努力爭取，發揮平常訓練的成果。

 而此次賽事的MVP羅懷捷是今年的應屆畢業生，他兩天連投、頂住壓力，用四局無失分的表現穩住全隊士氣。許伯詳肯定他的表現，做好的防禦的角色，封鎖對手的打擊線。

壓力 體育 成功

延伸閱讀

棒球／韓職資歷劉祥斌入台壽霸龍 曾傳昇賴柏均重返業餘

澎湖中小學棒球隊員 前進大巨蛋觀戰圓夢

曾被視為運動部長熱門人選 「他」讚李洋棄年領3千萬代言費入閣

U15亞洲盃／陳泊佑敲生涯印象最深安打 獲亞洲青少棒MVP

相關新聞

新竹縣統籌分配稅款不如預期 楊文科籲科技廠設籍留稅源

新版財劃法上路，新竹縣115年度普通統籌稅款分配金額僅245億元，較原先預期的253億元少了8億元。新竹縣長楊文科今天在...

影／助弱勢守護！台積電周先生伉儷捐贈竹縣首輛兒少保護專車

懷抱愛心的台積電周先生賢伉儷，秉持關懷弱勢、回饋社會的初衷，與新竹縣政府一同守護兒童與少年，經由議員蔡志環的愛心橋梁，今...

東興國中棒球隊逆轉奪冠 太武盃青少棒奪隊史首冠

新竹縣東興國中棒球隊成立8年，參加2025年太武盃青少年棒球錦標賽，奪得冠軍賽，並以頑強鬥志、戰術周密與精湛球技奪下隊史...

桃園YouBike使用量破億送AppleWatch 幸運兒誕生中壢

桃園YouBike上路至今10年，今天突破1億人次騎行，市府交通局為慶祝值得紀念的一刻，準備了Apple Watch與紀...

學藝有成返鄉當選里長做「阿嬤ㄟ胖」 梁清文獲頒農村推廣大使

苗栗縣後龍鎮水尾里長梁清文，多年在外學習烘培麵包手藝有成，返鄉當選里長後，發揮年輕人的幹勁，積極營造農漁村創生，以烘焙特...

竹市幸福小黃空駛多於載客 市府調整路線、採預約制改善

新竹市為補足公共運輸涵蓋率不足，推動「幸福小黃」服務計畫，提供偏遠地區居民就醫、就學與轉乘需求，但審計室報告指出其利用率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。