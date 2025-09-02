東興國中棒球隊逆轉奪冠 太武盃青少棒奪隊史首冠

新竹縣東興國中棒球隊成立8年，參加2025年太武盃青少年棒球錦標賽，奪得冠軍賽，並以頑強鬥志、戰術周密與精湛球技奪下隊史首冠，特別的是，在原先預賽輸掉2場的巨大壓力下，最後連勝3場奪冠，抱回隊史第一個全國冠軍盃，讓球員們感動：「原本已經輸兩場，我們互相加油打氣，下一場我們一定要贏！」終於獲得冠軍。

新竹縣長楊文科今天在主管會報中表揚棒球小將們，肯定他們兼顧課業與棒球，在12支參賽隊伍中，有一半是體育科班的情況下中脫穎而出，實屬難得榮耀。

東興國中校長林健明表示，一般體育班球隊的球隊會安排每周6到10節的體育課程，而東興國中的棒球隊是社團屬性，都是利用課餘時間及假日練習，因此在訓練強度上完全不一樣，再加上東興國中是升學型學校，對課業的要求非常嚴格，球員們必須兼顧課業，利用自己的玩樂時間練球，這個精神難能可貴。

總教練許伯詳說，東興國中參賽3年，過去從未打進過冠軍戰，這次一路苦戰，不僅終於站上冠軍舞台，更首度成功奪冠，意義非凡。

他指出，奪冠的關鍵在於球員們勤奮練習、戰術執行以及向心力，大家都有奪冠的強烈企圖心，才能從原本在預賽輸掉2場的巨大壓力下再連勝三場，最終有奪冠的機會，也成功抱回隊史第一個全國冠軍盃。

球員廖政嘉、楊政修也分享，在預賽輸掉兩場球賽後，隊員們都沒有哭，而是互相加油打氣，既然已經輸兩場，「那下一場一定要贏！」大家鼓起勇氣在球場上繼續努力爭取，發揮平常訓練的成果。

而此次賽事的MVP羅懷捷是今年的應屆畢業生，他兩天連投、頂住壓力，用四局無失分的表現穩住全隊士氣。許伯詳肯定他的表現，做好的防禦的角色，封鎖對手的打擊線。