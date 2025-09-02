桃園YouBike使用量破億送AppleWatch 幸運兒誕生中壢

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園YouBike使用量破億，市府交通局將送出Apple Watch與紀念悠遊卡。記者陳俊智／攝影
桃園YouBike使用量破億，市府交通局將送出Apple Watch與紀念悠遊卡。記者陳俊智／攝影

桃園YouBike上路至今10年，今天突破1億人次騎行，市府交通局為慶祝值得紀念的一刻，準備了Apple Watch與紀念悠遊卡要送給第1億名使用者。交通局表示，經系統確認，幸運兒是在中壢誕生，將進一步聯繫，辦理公開贈獎儀式。

桃園YouBike推出後一直被廣泛運用，雖然去年因系統更新轉換使用率下降，但現已回穩且持續攀升，為慶祝1億人次里程碑，交通局也攜手微笑單車推出「我是預言家」活動，猜對正確日期者可獲得蛋糕提貨券1張，第1億名租用者及前後2名使用者則有特別禮。

交通局表示，第1億名使用者今天上午8時許在中壢火車站「中和路二」站點誕生，後續將透過系統確認使用者身分，公開送出好禮，而前後2名使用者則可能在其他站點產生，2人可獲得百貨公司千元禮券和紀念悠遊卡。市府推動低碳綠生活，未來將持續擴增YouBike場站密度，優化調度效率，打造友善永續的自行車城市。

