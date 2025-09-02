快訊

學藝有成返鄉當選里長做「阿嬤ㄟ胖」 梁清文獲頒農村推廣大使

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
梁清文積極營造農漁村創生，在社區成立 「阿嬤ㄟ胖」烘焙坊 ，也傳承牽罟文化，獲農業部頒發農村領航獎-農村推廣大使。圖／梁清文提供
苗栗縣後龍鎮水尾里長梁清文，多年在外學習烘培麵包手藝有成，返鄉當選里長後，發揮年輕人的幹勁，積極營造農漁村創生，以烘焙特長在社區成立 「阿嬤ㄟ胖」烘焙坊 ，也傳承牽罟文化，近日他更獲農業部頒發農村領航獎-農村推廣大使的肯定。

水尾社區人口老化程度高，新住民也多，里長梁清文成立 「阿嬤ㄟ胖」烘焙坊也開辦新住民烘焙班，攜手社區使用後龍出產的黑豆、黑米、黑芝麻及無毒雞蛋等在地食材 ，並以其麵包師傅的專長，讓社區長者與新住民學習新技藝、也能相聚聯絡感情，製作的麵包賣出後所得則回饋社區，照顧社區弱勢長輩，形成綠色照顧服務網絡 。

同時，他也爭取水保署經費投入彩繪社區，讓捕魚牽罟等漁村場景活躍於社區屋牆上，並不定時舉辦牽罟活動，宣傳水尾社區的「牽罟文化」，常吸引許多外地遊客報名體驗，讓更多民眾了解漁村歷史，推動社區觀光與文化的傳承與發展。

由於水尾社區位於後龍溪出海口處，生長不少文蛤，梁清文也會化身導覽員，帶領遊客認識社區並體驗傳統挖文蛤；他更鼓勵年輕人回流當在地導覽員，向遊客解說之餘能更深刻認識家鄉。

「當然很開心啊！」梁清文說，三年前曾入圍飲恨，這次實至名歸拿到獎項肯定；對於未來展望，他則指出因社區有企業家捐助回饋，計畫再成立「阿公ㄟ牽罟飯」，讓社區綠色服務能更多元化，吸引遊客也能留住部分年輕人。

