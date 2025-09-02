聽新聞
竹市幸福小黃空駛多於載客 市府調整路線、採預約制改善
新竹市為補足公共運輸涵蓋率不足，推動「幸福小黃」服務計畫，提供偏遠地區居民就醫、就學與轉乘需求，但審計室報告指出其利用率不佳，且空駛率高於客座利用率要求改善。市府回應，經調整後使用率已從16%提高至30%，將持續搜集民眾需求，提高使用率。
新竹市審計室報告指出，新竹市政府委託台灣大車隊股份有限公司新竹分公司辦理幸福小黃計畫，補足公共運輸「第一哩路」與「最後一哩路」服務缺口，111至113年度分別編列經費320萬餘元、334萬餘元及337萬餘元。幸福小黃共規畫香村線、浸水線兩條路線，並採固定班次與預約服務雙軌並行。
審計室統計，截至2024年10月底止，幸福小黃總計計辦理1萬730班次，服務載客1萬852人次，分析固定班次載客情形，整體客座利用率僅為24.89%，空駛率達38.64%，各線之客座利用率均約為2成5，空駛率則分別為43.38%及32.21%。
報告指出，幸福小黃「空駛率均高於客座利用率」，顯示使用情形不理想，建議市府督促業者建立乘車資訊電子資料庫，以即時掌握需求，再據以規畫路線與班次，發揮最大效益，並已函請市府研謀改善。
新竹市政府回應，已持續調整班次，後續將與業者協調建立電子資料庫，以掌握民眾實際搭乘需求，據以規畫路線及班次調整。
新竹市交通處也說明，為照顧交通不便的居民就醫就學交通需求，闢駛香村線及浸水線兩條幸福小黃路線，為提高使用率，將搭乘率低的固定班次改為預約班次，也將幸福小黃路線延伸至三姓橋火車站，方便民眾轉乘，經調整後，使用率從16%提高至30%，市府會持續蒐集民眾需求，提高幸福小黃搭乘率。
