輕碰手機救命 桃消研發NFC感應結合院前啟動葉克膜流程

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
此項創新獲得醫療專業肯定，並由長庚醫療團隊與三民分隊共同撰寫論文，刊登於國際醫學期刊。圖／三民分隊提供
OHCA（到院前心肺功能停止）患者的黃金救命時間分秒必爭。桃園市消防局第一大隊三民分隊隊員謝明達與廖松信，創新研發「NFC（近場無線通訊）結合院前啟動網頁」系統，將院前啟動ECMO（俗稱葉克膜）的繁複流程，簡化為「輕碰一下、確認條件、一鍵撥出」的直覺操作，大幅縮短啟動時間，爭取更多寶貴時機。

三民分隊指出，執行OHCA救護勤務時，出勤人員僅需以手機輕觸救護裝備上的NFC標籤，即可立即開啟院前啟動ECMO的專屬網頁，並依據患者狀況逐項確認啟動條件。一旦條件符合，系統會顯示「一鍵撥號」按鍵，直接撥打長庚醫院醫師啟動專線，相較於過去必須先以紙本逐條核對，再從通訊錄搜尋專線號碼撥打與院方溝通，NFC的「tap-and-go」設計能更好應對緊急現場的複雜與混亂，不僅大幅降低反應時間，也減少溝通誤差。

此項創新獲得醫療專業肯定，並由長庚醫療團隊與三民分隊共同撰寫論文，刊登於國際醫學期刊《Resuscitation Plus》，展現其臨床價值與推廣潛力。

值得一提的是，謝明達在加入消防行列前具備軟體工程師與資訊產業背景，當時更是台北市救護義消，後來發現義消能做的事沒有那麼多，只能協助，因此轉職考上消防員後，去年通過高級救護技術員資格；這次將資訊系統思維引入院前急救場景，並與醫療指導醫師緊密合作，讓院前與院後的銜接更加流暢。

而此系統實用性也在實際案例中獲得驗證，近期三民分隊一件OHCA個案中，救護人員從手機觸碰標籤到成功撥通專線，全程僅花11秒，完美示範在高度時效性的急救流程中，同時兼顧速度與準確性。

三民分隊長黃柏豪表示，院前與院後是一條生命跑道上的接力，真正救命的不只是技術，更是能否在最短時間完成正確動作。消防人員透過系統創新，將E-CPR的啟動從「複雜」變成「直覺」，為每一條生命爭取最大的希望。

桃園市消防局第一大隊三民分隊隊員謝明達與廖松信，創新研發「NFC（近場無線通訊）結合院前啟動網頁」系統。圖／三民分隊提供
桃消研發將院前啟動ECMO（俗稱葉克膜）的繁複流程，簡化為「輕碰一下、確認條件、一鍵撥出」的直覺操作，爭取更多寶貴時機。圖／三民分隊提供
