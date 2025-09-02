快訊

桃市府美食街攤商七夕突約「DIY」 顧客嚇壞投訴

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園有民眾控訴，市府地下一樓美食街某攤商涉嫌言語性騷，甚至要他陪自己「DIY」。圖為市府大樓。本報資料照片
桃園有民眾在臉書社團發文控訴，市府地下一樓美食街某攤商涉嫌言語性騷，甚至要他陪自己「DIY」，呼籲市府加強攤商管理。市府秘書處回應，已立即要求承攬廠商與有疑慮攤商停止合作，並將協助後續處理。

民眾在臉書社團「桃園爆報」發文表示，因家人喜愛該攤商販售的商品，多次透過LINE聯繫詢問回購事宜。初期溝通正常，攤商會回應商品價格與購買資訊。

然而8月29日下午，該攤商突然開始言語騷擾，包括邀請「一起出來走走」、七夕「應景一下」，隨後甚至說「陪他」、「用手幫我可嗎」、「陪我一下我自己diy」等，內容露骨。

民眾表示，攤商在發送這些不當訊息後，察覺不妥立即將對話收回，但這次事件已經對他造成嚴重心理創傷，連日來身心畏懼、感到噁心，睡眠品質受影響，也對陌生人產生排斥感，心理出現異樣反應，正評估是否看身心科。

民眾指，該攤商並非定點營業，會在桃園、龍潭、新屋等地的黃昏市場流動販售，就怕自己不是第一個受害者，更不是最後一個受害者，要求市府應重視性騷擾防治，加強對攤商的篩選機制。

秘書處回應，針對網傳內容，市府已立即要求B1美食街承攬廠商與有疑慮攤商停止合作，同時積極與當事人取得聯繫中，但尚未獲得回應。

秘書處表示，若取得回應，當事人有申訴的意願，將基於監管責任，協助後續處理，市府為強化攤商監管機制，也已嚴正要求B1美食街承攬廠商，加強攤商篩選及性平法律責任宣導。

