新竹麵店愛心餐被濫用 老人狂喝豆漿嗆小氣 店家祭新規

新竹市高翠路牛肉麵店「小牛比較懶」，長期提供愛心餐給有需要的民眾免費領取，卻因少數人不當行為引發爭議。店家指出，有領餐者不僅要求指定餐點，還占用座位、無限暢飲店內飲料，甚至在服務人員制止時嗆聲「喝個飲料都不行，這麼小氣的店」，讓店家不得不調整規定。

店家指出，近日一對年長民眾進入店內，直接占據靠近飲料區的座位，不斷取用豆漿、紅茶暢飲，還要求指定餐點，遭提醒後反而指責店家「喝個飲料都不行，這麼小氣的店」，讓人心寒不已，甚至萌生想放棄提供愛心餐的念頭。

店家表示，今天我們有能力提供愛心餐給有需求的朋友免費領取，不代表你們可以要求指定餐點，甚至還有領餐者在營業廳霸占座位不讓座，更誇張的是直接豆漿、紅茶無限暢飲，服務人員出面制止時還嗆我們「這麼小氣」。

店家強調，若是小氣就不會提供愛心待用餐讓有需要的人領取，當然也就不會發生林林總總讓人心寒的情事，曾經幾時想放棄發放愛心餐，但人飢己飢一直浮現腦海，「我不做誰來做呢？」那些天天來領餐的朋友，又得開始煩惱下一餐在哪？想著、想著還是繼續提供領餐活動，只是領取條件須從新制定。

店家也公告最新領取愛心餐規定，未來欲領取愛心餐者須出示相關證明，包括身心障礙手冊、中低收入戶證明，或由里長開立無工作、無謀生能力的證明，且領餐時須配合店家安排，避免影響正常營運。領取時間為每日11時30分至13時30分。

消息曝光後，網路上引發熱議。許多網友力挺店家，留言表示「真正需要幫助的人不會如此貪心，會心存感恩」、「愛心待用餐本來就該有制度，避免資源被濫用」、「辛苦店家了，下次一定去支持」。也有建議「愛心餐應改成外帶，避免現場消費糾紛」。

另有網友感嘆，「有的人心窮才會覺得小氣」，也有人指出「免費最容易被浪費，把善心當理所當然，真的可惜」。

店家則重申，提供愛心餐是希望真正需要的人能安心用餐，制度調整並非吝嗇，而是為了讓資源更公平分配，「不願配合者，店家有權拒絕領取」。