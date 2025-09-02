快訊

問卷好禮加碼！「udn飼主聲音大調查」再抽7-ELEVEN 百元購物金100份

馬桶黑一圈、尿垢刷不掉？內行網友推便宜1物：一晚見效

父親病重離世「老貓1小時後跟著走」 家屬淚崩：牠怕爸1個人路上寂寞

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹麵店愛心餐被濫用 老人狂喝豆漿嗆小氣 店家祭新規

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
店家指出，近日一對年長民眾進入店內，直接占據靠近飲料區的座位，不斷取用豆漿、紅茶暢飲，還要求指定餐點，遭提醒後反而指責店家「喝個飲料都不行，這麼小氣的店」，讓人心寒不已。圖／店家提供
店家指出，近日一對年長民眾進入店內，直接占據靠近飲料區的座位，不斷取用豆漿、紅茶暢飲，還要求指定餐點，遭提醒後反而指責店家「喝個飲料都不行，這麼小氣的店」，讓人心寒不已。圖／店家提供

新竹市高翠路牛肉麵店「小牛比較懶」，長期提供愛心餐給有需要的民眾免費領取，卻因少數人不當行為引發爭議。店家指出，有領餐者不僅要求指定餐點，還占用座位、無限暢飲店內飲料，甚至在服務人員制止時嗆聲「喝個飲料都不行，這麼小氣的店」，讓店家不得不調整規定。

店家指出，近日一對年長民眾進入店內，直接占據靠近飲料區的座位，不斷取用豆漿、紅茶暢飲，還要求指定餐點，遭提醒後反而指責店家「喝個飲料都不行，這麼小氣的店」，讓人心寒不已，甚至萌生想放棄提供愛心餐的念頭。

店家表示，今天我們有能力提供愛心餐給有需求的朋友免費領取，不代表你們可以要求指定餐點，甚至還有領餐者在營業廳霸占座位不讓座，更誇張的是直接豆漿、紅茶無限暢飲，服務人員出面制止時還嗆我們「這麼小氣」。

店家強調，若是小氣就不會提供愛心待用餐讓有需要的人領取，當然也就不會發生林林總總讓人心寒的情事，曾經幾時想放棄發放愛心餐，但人飢己飢一直浮現腦海，「我不做誰來做呢？」那些天天來領餐的朋友，又得開始煩惱下一餐在哪？想著、想著還是繼續提供領餐活動，只是領取條件須從新制定。

店家也公告最新領取愛心餐規定，未來欲領取愛心餐者須出示相關證明，包括身心障礙手冊、中低收入戶證明，或由里長開立無工作、無謀生能力的證明，且領餐時須配合店家安排，避免影響正常營運。領取時間為每日11時30分至13時30分。

消息曝光後，網路上引發熱議。許多網友力挺店家，留言表示「真正需要幫助的人不會如此貪心，會心存感恩」、「愛心待用餐本來就該有制度，避免資源被濫用」、「辛苦店家了，下次一定去支持」。也有建議「愛心餐應改成外帶，避免現場消費糾紛」。

另有網友感嘆，「有的人心窮才會覺得小氣」，也有人指出「免費最容易被浪費，把善心當理所當然，真的可惜」。

店家則重申，提供愛心餐是希望真正需要的人能安心用餐，制度調整並非吝嗇，而是為了讓資源更公平分配，「不願配合者，店家有權拒絕領取」。

朋友 愛心餐

延伸閱讀

鎖定竹科人高消費力 新竹巨城周年慶前櫃位改裝引進新品牌

新竹二十多歲女患突發性耳聾 中醫治療後測聽力完全康復

竹市醫療性生育保存補助試辦方案上路 助癌友保留未來生育希望

臺北市長蔣萬安啟動「鮮奶週報」2.0版本 在校園分享營養知識

相關新聞

桃市府美食街攤商七夕突約「DIY」 顧客嚇壞投訴

桃園有民眾在臉書社團發文控訴，市府地下一樓美食街某攤商涉嫌言語性騷，甚至要他陪自己「DIY」，呼籲市府加強攤商管理。市府...

新竹麵店愛心餐被濫用 老人狂喝豆漿嗆小氣 店家祭新規

新竹市高翠路牛肉麵店「小牛比較懶」，長期提供愛心餐給有需要的民眾免費領取，卻因少數人不當行為引發爭議。店家指出，有領餐者...

苗栗巿西山垃圾場凌晨起火 4個半小時控制

苗栗市公所西山垃圾掩埋場今天凌晨起火，延燒面積100餘平方公尺，上午7點左右下風處測得PM2.5飆高每立方公尺101.5...

鎖定竹科人高消費力 新竹巨城周年慶前櫃位改裝引進新品牌

Big City遠東巨城購物中心鎖定新竹竹科人的高消費力，在周年慶前大幅度進行櫃位改裝升級並引進全新品牌，巨城今指出，首...

新竹二十多歲女患突發性耳聾 中醫治療後測聽力完全康復

新竹一名20多歲女子近期發現左側耳朵忽然聽不清楚，且伴隨耳悶、耳塞，頭部左側也會不時地脹痛、抽痛，遭診斷為突發性耳聾，該...

桃園全台首輛 國道電動公車開箱

桃園市力拚2030年公車全面電動化，客運業者去年購入的136輛電動公車陸續上路，市長張善政昨也開箱全台首輛「國道電動公車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。