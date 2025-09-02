快訊

苗栗巿西山垃圾場凌晨起火 4個半小時控制

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市西山垃圾掩埋場今天凌晨起火，4個半小時控制，目前悶燒餘火處理中。圖／苗栗市公所提供
苗栗市西山垃圾掩埋場今天凌晨起火，4個半小時控制，目前悶燒餘火處理中。圖／苗栗市公所提供

苗栗市公所西山垃圾掩埋場今天凌晨起火，延燒面積100餘平方公尺，上午7點左右下風處測得PM2.5飆高每立方公尺101.53微克，半個小時後恢復正常，環保局並未接獲反映臭味，目前悶燒餘火持續處理中。

苗栗市西山垃圾掩埋場堆置廢家具、樹枝區域，去年7月7日大火燒了6天半後，公所建置4具熱顯像儀，今天凌晨0點2分監控溫度超過攝氏90度發出預警，市公所清潔隊人員察看起火，通報縣政府消防局灌救。

消防局人車布設水線，配合清潔隊1輛挖土機隔離燃燒物灌救，清晨4點30分控制，延燒面積100多平方公尺，今天上午7點加派2輛挖土機開挖灌水降溫，持續處理中，起火原因有待進一步調查釐清。

西山垃圾場起火，環保局在下風處監測空氣品質，今天上午6點58分測得PM2.5最高濃度，每立方公尺101.53微克，持續約5分鐘，後來逐漸下降，上午7點30分後，降至背景濃度每立方公尺30微克以下。

環保局指出，PM2.5濃度標準24小時值每立方公尺30微克，垃圾場起火期間，時值凌晨睡眠時間，環保局接獲陳情垃圾場起火，並沒有接獲空氣臭味等投訴，至於是否開罰，將視火災調查結果，如果有過失，可依空氣汙染防制法處1200元至10萬元罰鍰。

西山表掩埋場1970年左右啟用，面積10.83公頃，廢家具、樹木暫置區，前年11月20日大火延燒5天，去年7月7日又燒了6天半，市公所爭取活化計畫，預計開挖28萬立方公尺，全案環保局今年6月向環境部環境管理署申請，補充調查經費補助，待確認深度、垃圾組成後，再進一步規畫。

苗栗市西山垃圾掩埋場今天凌晨起火，4個半小時控制，目前悶燒餘火處理中。圖／苗栗市公所提供
苗栗市西山垃圾掩埋場今天凌晨起火，4個半小時控制，目前悶燒餘火處理中。圖／苗栗市公所提供

