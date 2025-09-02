鎖定竹科人高消費力 新竹巨城周年慶前櫃位改裝引進新品牌

Big City遠東巨城購物中心鎖定新竹竹科人的高消費力，在周年慶前大幅度進行櫃位改裝升級並引進全新品牌，巨城今指出，首波改裝於9月起登場，4樓引進桃竹苗獨家品牌人氣排隊甜點現烤費南雪「ButterSays」；高雄小火鍋霸王「舞古賀mini」鍋物，另外，全台百貨獨家首發則有主打廣東道地風味的「煲煲掂煲仔飯」及古早味與現代融合的韓式定食餐點「1+1銅盤烤肉mini」，希望藉由創新帶動商機。

巨城購物中心表示，中秋佳節將至，9月1日起精選多家人氣快閃櫃位，推出精緻禮盒，B1「HOHOS」梨花酥禮盒，結合台灣土鳳梨餡與酥鬆奶香外皮。地下一樓「皇樓」擅長融合新式中國元素製作講究的漢式糕點，禮盒品項豐富、層次多樣。4樓美食街有來自香港的「皇玥」主打迷你開心果月餅，香氣濃郁。「美心月餅」多年榮獲「香港月餅銷量第一」，從經典雙黃白蓮蓉到年輕人喜愛的流心奶黃，皆展現精緻工藝。

另外，台南老宅品牌「皇上不上朝」以人氣流心餅鹹甜交織、入口即化；「米迦」推出柴燒龍眼餅，龍眼香氣悠遠，外皮酥脆有勁、「櫻桃爺爺」月光禮盒內含兩款口味的堅果塔，香酥不膩口。

動漫、玩具收藏迷最期待的盛會強勢來襲，日本玩具大廠「萬代TAMASHII NATIONS」9月12日至9月29日於5F創藝廳限時開展，集結眾多人氣動漫系列作品，不僅展出多款細膩高度還原的公仔與模型，更有哥吉拉、鬼滅之刃、七龍珠、航海王、超人力霸王等限量販售，讓粉絲有機會將心儀角色帶回家。

巨城購物中心說，已邁入第八屆的「Big City街頭藝術節」今年報名選手中，年齡層從9歲到70歲，學生族群比例突破20%，且超過六成選手首次參賽，展現跨世代傳承的精神，讓街藝舞台不分年齡，人人都能發光。

遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示，街頭藝術節自2017年開辦以來，規格逐年提高、並帶來超強集客力以及打造出相當具代表性且吸引全台頂尖藝術新銳前來「巨城舞台」，未來也將持續舉辦多元藝文活動，也希望讓大眾在購物之餘，能感受藝文帶來的美好與啟發。

十強展演於8月30日至10月6日於一樓戶外及室內廣場登場，20組表演者將會輪番上陣，邀請民眾欣賞表演並化身評審，為心目中的最佳表演者投下關鍵一票，見證街頭藝術的無限魅力；最終總決賽將於10月11日至10月12日登場，年度街藝盛事精采可期，絕對不容錯過。