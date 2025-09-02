新竹二十多歲女患突發性耳聾 中醫治療後測聽力完全康復

新竹一名20多歲女子近期發現左側耳朵忽然聽不清楚，且伴隨耳悶、耳塞，頭部左側也會不時地脹痛、抽痛，遭診斷為突發性耳聾，該女擔心左耳聽力無法完全恢復，尋求具備中西醫雙執照的蔡宗璟中醫診所院長蔡宗璟治療，經蔡宗璟針灸與開立中藥治療後，該女在兩周後聽力完全恢復。

蔡宗璟指出，該女被診斷出突發性耳聾，而工作需要接聽電話因聽損所以暫時休假，初診時女子脈象浮緊，舌紅苔白滑，他診斷屬風痰阻塞清竅，選擇以針灸配合內服中藥治療，穴位選擇患者左耳周圍的耳門、聽宮、率谷及頭部之風池、翳風來做治療，遠端則選擇手部之合谷、中渚穴來治療，女子在初診完成針灸治療後便感覺左耳悶塞有明顯減輕。

蔡宗璟說，他在該名女子初診所開立的處方使用薄荷、川芎疏風解表，以石菖蒲化痰通竅，再搭配陳皮、厚朴、萊菔子等藥物去濕化痰，蔡醫師說針灸與服用中藥併行在治療突發性耳聾是最好的選擇。

另外，該名女子發病時雖有服用西藥類固醇治療，在臨床上若再配合中藥治療恢復會更迅速，且口服類固醇的治療通常只會使用一至兩周，之後便無更有效的西醫內服藥治療，而使用中藥仍能持續改善聽損。

蔡宗璟表示，該名女子隔天回診便感覺自己聽力有改善，而且聲音聽起來較清晰，耳悶塞感也減少很多，經女子耐心每日回診針灸一次，聽力也都有持續改善。五日後，女子到醫院耳鼻喉科作聽力檢查，左耳低頻聽力閾值由五十分貝進步到二十分貝，再經五日的針灸及中藥治療後再作一次聽力測試，左耳聽力已完全正常，患者隔日便返回工作崗位。