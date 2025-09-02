新竹二十多歲女患突發性耳聾 中醫治療後測聽力完全康復
新竹一名20多歲女子近期發現左側耳朵忽然聽不清楚，且伴隨耳悶、耳塞，頭部左側也會不時地脹痛、抽痛，遭診斷為突發性耳聾，該女擔心左耳聽力無法完全恢復，尋求具備中西醫雙執照的蔡宗璟中醫診所院長蔡宗璟治療，經蔡宗璟針灸與開立中藥治療後，該女在兩周後聽力完全恢復。
蔡宗璟指出，該女被診斷出突發性耳聾，而工作需要接聽電話因聽損所以暫時休假，初診時女子脈象浮緊，舌紅苔白滑，他診斷屬風痰阻塞清竅，選擇以針灸配合內服中藥治療，穴位選擇患者左耳周圍的耳門、聽宮、率谷及頭部之風池、翳風來做治療，遠端則選擇手部之合谷、中渚穴來治療，女子在初診完成針灸治療後便感覺左耳悶塞有明顯減輕。
蔡宗璟說，他在該名女子初診所開立的處方使用薄荷、川芎疏風解表，以石菖蒲化痰通竅，再搭配陳皮、厚朴、萊菔子等藥物去濕化痰，蔡醫師說針灸與服用中藥併行在治療突發性耳聾是最好的選擇。
另外，該名女子發病時雖有服用西藥類固醇治療，在臨床上若再配合中藥治療恢復會更迅速，且口服類固醇的治療通常只會使用一至兩周，之後便無更有效的西醫內服藥治療，而使用中藥仍能持續改善聽損。
蔡宗璟表示，該名女子隔天回診便感覺自己聽力有改善，而且聲音聽起來較清晰，耳悶塞感也減少很多，經女子耐心每日回診針灸一次，聽力也都有持續改善。五日後，女子到醫院耳鼻喉科作聽力檢查，左耳低頻聽力閾值由五十分貝進步到二十分貝，再經五日的針灸及中藥治療後再作一次聽力測試，左耳聽力已完全正常，患者隔日便返回工作崗位。
蔡宗璟說，突發性耳聾定義為三天內連續三個相鄰頻率聽力下降三十分貝，發病原因可能為血管循環障礙、病毒感染或自體免疫反應，西醫的標準治療為口服類固醇，若療效不佳再以類固醇耳內注射治療，但是約三分之二患者無法完全恢復聽力，中醫即時地介入以針灸及中藥治療突發性耳聾可以有效地提升治療的成效，讓患者聽力的下降得到最大的改善。
