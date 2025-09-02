桃園全台首輛 國道電動公車開箱

桃園市力拚2030年公車全面電動化，客運業者去年購入的136輛電動公車陸續上路，市長張善政昨也開箱全台首輛「國道電動公車」，長途爬坡馬力足。

交通局指出，桃園各業者今年預計再購買137輛電動公車，明年起投入營運，屆時全市電動公車比率將達35%。

傳統燃油公車易產生空氣及噪音汙染，市府配合中央「2030年市區公車全面電動化」目標，去年補助業者購買，包含桃園客運85輛、中壢客運3輛、統聯客運23輛、亞通客運25輛，今年起營運。

其中，亞通客運1輛電動公車將行駛國道客運路線，號稱是全台首輛取得合格證的長途電動城際巴士，張善政開箱時大讚座椅舒適；由於桃園市全台首個引進城市，也吸引眾多公車迷到場搶拍。

張善政說，電動公車單價約1千萬元，在交通部補助與市府環保局空汙基金支持下，業者實際負擔已降至約3至4百萬元，投資效益遠優於購置柴油車；市府也在轉運站建置充電樁，將增至63座。

交通局指出，隨新車投入營運，全市電動公車比率已從0.9%躍升至18%，這批公車將優先投入台一、GR、BR、高鐵接駁及中豐等五大幹線；新世代電動公車不僅相較傳統柴油公車減少65%碳排放量，更配備自動緊急煞車、車道偏離警示、電子穩定控制、防鎖死煞車等功能，提升服務品質。