聽新聞
0:00 / 0:00

桃園全台首輛 國道電動公車開箱

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園力拚2030年公車全面電動化；亞通客運1輛電動公車將行駛國道客運路線，號稱全台首輛取得合格證的長途電動城際巴士，市長張善政開箱時大讚座椅舒適。記者朱冠諭／攝影
桃園力拚2030年公車全面電動化；亞通客運1輛電動公車將行駛國道客運路線，號稱全台首輛取得合格證的長途電動城際巴士，市長張善政開箱時大讚座椅舒適。記者朱冠諭／攝影

桃園市力拚2030年公車全面電動化，客運業者去年購入的136輛電動公車陸續上路，市長張善政昨也開箱全台首輛「國道電動公車」，長途爬坡馬力足。

交通局指出，桃園各業者今年預計再購買137輛電動公車，明年起投入營運，屆時全市電動公車比率將達35%。

傳統燃油公車易產生空氣及噪音汙染，市府配合中央「2030年市區公車全面電動化」目標，去年補助業者購買，包含桃園客運85輛、中壢客運3輛、統聯客運23輛、亞通客運25輛，今年起營運。

其中，亞通客運1輛電動公車將行駛國道客運路線，號稱是全台首輛取得合格證的長途電動城際巴士，張善政開箱時大讚座椅舒適；由於桃園市全台首個引進城市，也吸引眾多公車迷到場搶拍。

張善政說，電動公車單價約1千萬元，在交通部補助與市府環保局空汙基金支持下，業者實際負擔已降至約3至4百萬元，投資效益遠優於購置柴油車；市府也在轉運站建置充電樁，將增至63座。

交通局指出，隨新車投入營運，全市電動公車比率已從0.9%躍升至18%，這批公車將優先投入台一、GR、BR、高鐵接駁及中豐等五大幹線；新世代電動公車不僅相較傳統柴油公車減少65%碳排放量，更配備自動緊急煞車、車道偏離警示、電子穩定控制、防鎖死煞車等功能，提升服務品質。

延伸閱讀

力拚2030全面電動化 桃園電動公車比率明年衝35%

招牌、鐵窗雜亂…里長嘆國門形象差 張善政：跨局處研議改善

中壢凌晨惡火奪5命 張善政痛心：請社會局提供必要救助

桃園客家音樂饗宴、沙畫嘉年華連7年舉辦 張善政出席

相關新聞

桃園全台首輛 國道電動公車開箱

桃園市力拚2030年公車全面電動化，客運業者去年購入的136輛電動公車陸續上路，市長張善政昨也開箱全台首輛「國道電動公車...

桃園區復興路出現迷你停車格 機車「停不了」原因曝光

桃園市一位民眾日前騎車到桃園區復興路辦事，但想停車時卻發現停車格的長度僅剩原有車格的一半左右，如果將機車停入前輪會跨入店家門口的斜坡．．．

台北榮總新竹分院70歲 楊文科出席祝賀

台北榮民總醫院新竹分院創院70周年，今天以「醫者仁心70載，榮醫照耀不停歇」為主軸舉辦慶祝活動，新竹縣長楊文科也出席祝賀...

竹市醫療性生育保存補助試辦方案上路 助癌友保留未來生育希望

為持續推動友善生育環境，新竹市衛生局與中央於今年9月1日同步推動「醫療性生育保存補助試辦方案」，支持癌友保留生育希望，並...

力拚2030全面電動化 桃園電動公車比率明年衝35%

桃園市力拚2030年公車全面電動化，去年購入的136輛電動公車今起陸續上路，市長張善政在啟用典禮現場特別開箱全台首輛電動...

推南苗市場都更 苗栗市長余文忠：轉型勢在必行

苗栗市南苗市場老舊市區沒落，市長余文忠認為轉型勢在必行，推動都市更新今天會前會，希望與攤商、居民取得共識，合法暫安置，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。