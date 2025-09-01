台北榮總新竹分院70歲 楊文科出席祝賀
台北榮民總醫院新竹分院創院70周年，今天以「醫者仁心70載，榮醫照耀不停歇」為主軸舉辦慶祝活動，新竹縣長楊文科也出席祝賀，他表示，縣府將持續支持榮總新竹分院發展，也懇請退輔會主委嚴德發能夠補助更多經費給分院，提升醫院設備，推動更多醫療創新和公共健康計畫。
楊文科表示，台北榮總新竹分院最初以「陸軍第1療養大隊」名義納編於退輔會，之後才改為台北榮民總醫院新竹分院，這70年來為新竹縣的鄉親帶來很多幫助及醫療照顧，特別是台三線的橫山、芎林、竹東、北埔及寶山。在新冠肺炎疫情期間，榮總新竹分院與縣府一起抗戰，配合疫情的變化，隨時協助設立篩檢站及各社區疫苗接種站，保護鄉親的健康。
楊文科指出，新竹縣也得利於當年總統蔣經國先生開創科學園區，為竹科的發展奠定了重要基礎。全台所有銀行帳戶裡存款超過1億元，最多是在新竹縣竹北市，新竹縣家庭所得收入不論是平均數還是中位數來算，竹北市都是第一名，第五名是寶山鄉，代表新竹縣的生活水平很好。
楊文科也提到，AI的應用已經是主流趨勢，且未來絕對有很大比例是在於生醫方面，新竹縣做為科技重鎮，在竹北設立AI智慧園區，引進知名企業進駐，同時吸引人才來新竹縣；竹北生醫園區也聚集了尖端的醫療產業。縣府將持續支持榮總新竹分院的發展，推動更多醫療創新和公共健康計畫。
榮總新竹分院近期更透過衛福部「健康台灣深耕計畫」，和橫山、寶山、芎林、峨眉、北埔的衛生所合作，在資源上共享、技術上支援，強化偏鄉的慢性病防治、長者照護與健康促進工作，打造守護偏鄉的醫療堡壘，並積極引進先進的設備和技術，提高了診療的準確性和效率，為許多病患帶來了新的希望。
榮總新竹分院院長陳曾基指出，新竹分院多年來肩負台三線沿線偏鄉的急救責任醫院與緊急外傷照護重任，是地方最重要的醫療防線。除急重症醫療外，也積極發展長照服務、精神護理之家與安寧病房，建構完整而溫暖的醫療網絡，落實「在地健康，在地守護」的理念。
他強調，榮總新竹分院70年的努力是起點而非終點，未來將持續深耕偏鄉、推動永續，期盼在各界支持下，繼續守護偏鄉醫療，讓這份承諾從今日延續至下一個70年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言