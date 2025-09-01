桃園市一位民眾日前騎車到桃園區復興路辦事，但想停車時卻發現停車格的長度僅剩原有車格的一半左右，如果將機車停入前輪會跨入店家門口的斜坡，造成車子的重心不穩，容易傾倒。市府交通局對此回應表示，會有「迷你停車格」是因為公路局中壢工務段拓寬外車道，卻擠壓了機車停車格的空間，將會儘快調整，改斜停車格或取消，避免造成民眾「停不了」的困擾。

民眾停車時發現停車格莫名變短，嘗試停車後發現前輪會跨上店家門口的斜坡，機車因此容易發生傾倒的危險。最後只好將機車停到別處停車格，對停車格莫名變短感到奇怪。而附近有些機車為了停進車格，機車尾部已經超越白線，暴露在道路的行車動線內，也很可能被行經的車輛撞擊。

對此，負責道路養護的公路局北區養護工程分局中壢工務段段長黃敏彥表示，工務段對該段道路進行改善工程，完工後僅將原有停車格重新畫線，並沒有改變原停車格長度，但可能因為附近店家都會私自鋪設斜坡道方便機車出入，造成斜坡部分遮蓋掉部分原有停車格，工務段重新畫上停車格後，就造成目前的「迷你版停車格」的現象。

黃敏彥強調，該路段原來的路面配置為內側車道3.7m+外側車道3.8m+路肩1.8m，刨舖後為內側3.1m+外側4.4m+路肩1.8m。針對停車格所在的路肩寬度並沒有改變。他以一張2022年拍攝的照片說明，當時的機車停車格就已經被路邊斜坡侵占變短，時間過去3年，路邊的停車格的長度就這樣被延續下來，變成「停不了」完整車輛的停車格。

工務段段長黃敏彥拿出2022年該路段拍攝的照片佐證，三年前附近路段的停車格就已經被侵占變成迷你版的停車格了。圖／黃敏彥提供

對此，交通局回應，路邊機車停車格是停管科規劃設置，出現目前這種僅剩一半長度的停車格確實影響民眾使用以及停車安全。交通局停管科將會針對附近路段停車格過短研擬解決方案，可能改斜停車格或取消，避免民眾停車時發生車輛傾倒或是車身侵入道路遭行經的車輛撞擊發生意外。

本文章來自《桃園電子報》。原文：獨／桃園區復興路出現迷你停車格！機車「停不了」原因曝光