竹市醫療性生育保存補助試辦方案上路 助癌友保留未來生育希望

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
衛福部提出「醫療性生育保存補助試辦方案」，9月1日起補助18至40歲乳癌與血液癌症病人。圖／聯合報系資料照片
衛福部提出「醫療性生育保存補助試辦方案」，9月1日起補助18至40歲乳癌與血液癌症病人。圖／聯合報系資料照片

為持續推動友善生育環境，新竹衛生局與中央於今年9月1日同步推動「醫療性生育保存補助試辦方案」，支持癌友保留生育希望，並減輕療程經濟負擔。衛生局今說，方案初步針對我國18至40歲乳癌或血液癌患者，提供每人終生2次取卵療程或取精處置保存補助。新竹市府結合新竹市立馬偕兒童醫院及新竹馬偕紀念醫院通力合作，為竹市癌友提供溫暖的健康支持服務。

衛生局表示，中央「醫療性生育保存補助」是為了幫助癌症病友保留生育希望，而竹市的「祝你好孕凍卵補助」則讓健康女性能更安心規畫未來，不必擔心因職涯或晚婚錯過生育時機。雖然補助對象不同，但同樣守護市民的生育自主權；提醒民眾，兩項補助不可重複申請。

衛生局說明，該方案提供本國籍18歲至40歲乳癌及血液癌患者，取卵療程或取精處置保存補助。女性取卵療程每次補助上限7萬元、男性取精處置保存每次補助上限8000元，每人一生至多補助2次療程。請民眾務必與醫事人員充分討論，包括癌症治療是否可能影響生殖功能、治療程序急迫性，以及生育保存對治療安排的影響等評估，再決定是否接受生育保存，完成生育保存後也應依醫囑進行癌症治療，擁有健康的身體，是活出精彩癌後人生的基礎。

衛生局指出，新竹市立馬偕兒童醫院及新竹馬偕紀念醫院提供「醫療性生育保存補助試辦方案」相關服務，民眾可前往諮詢。詳細試辦方案可至衛生福利部國民健康署官網查詢：https://reurl.cc/OmYp97或撥打國民健康署人工生殖諮詢專線：02-25580900，由專人提供即時服務。

代理市長邱臣遠表示，根據衛生福利部「癌症登記線上互動查詢系統」統計，2020至2022年間，竹市20至39歲女性乳癌的粗率為40.18／10萬人口，高於全國平均37.36／10萬人口。而同期間，20至39歲不分性別血液癌的粗率為9.37／10萬人口，略低於全國平均9.48／10萬人口，顯示竹市乳癌及血液癌在年輕族群中，有高於全國及與全國整體相當的情況。

新竹 生育 衛生局

