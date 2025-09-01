聽新聞
力拚2030全面電動化 桃園電動公車比率明年衝35%
桃園市力拚2030年公車全面電動化，去年購入的136輛電動公車今起陸續上路，市長張善政在啟用典禮現場特別開箱全台首輛電動「國道公車」，十分吸睛。交通局表示，桃園各公車業者今年預計將再購買137輛電動車，明年起營運，屆時全市電動公車比率將達35%。
傳統燃油公車易產生空氣及噪音汙染，市府配合中央「2030年市區公車全面電動化」目標，去年補助各業者購買136輛電動公車，包含桃園客運85輛、中壢客運3輛、統聯客運23輛、亞通客運25輛，今年起投入營運。
其中，亞通客運1輛電動公車將行駛國道客運路線，號稱是全台首輛取得合格證的長途電動城際巴士，具有充足馬力行駛於長途爬坡路段。不僅張善政開箱時大讚座椅舒適，現場也吸引眾多公車迷搶拍。
交通局表示，隨新車投入營運，全市電動公車比率已從0.9%躍升至18%，這批公車將優先投入台一、GR、BR、高鐵接駁及中豐等五大幹線；新世代電動公車不僅相較傳統柴油公車減少65%碳排放量，更配備自動緊急煞車、車道偏離警示、電子穩定控制、防鎖死煞車、主動車距巡航控制、盲點偵測、循跡防滑控制系統及多重電池安全保護機制。
交通局長張新福表示，中央提供甲類車每輛520萬元、乙類車每輛570萬元的購車補助，市府去年及今年也分別補助每輛電動公車180萬元及67.5萬元；市府明年預計再補助每輛電動公車50萬元。
為配合電動公車大量投入營運，市府也規畫今年建置56座充電樁，分布於經國轉運站、八德轉運站、龍潭轉運站、A21環北站、埔頂轉運站等重要交通節點，後續再陸續增設至63座。
張善政表示，導入電動公車後，民眾搭乘公車意願有望進一步提升，也能減輕私人運具對道路與空氣的負擔，市府將持續擴大電動公車導入規模，並配合路網優化，提升公車運量和服務品質。
