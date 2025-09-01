推南苗市場都更 苗栗市長余文忠：轉型勢在必行

苗栗市南苗市場老舊市區沒落，市長余文忠認為轉型勢在必行，推動都市更新今天會前會，希望與攤商、居民取得共識，合法暫安置，將來都更保障攤主將來到現代化公辦市場做生意。

縣政府、市公所推動南苗市場防災性都更，初步匡定南苗市場周邊及敬軍新村舊址1.24公頃，其中，公有土地占約46.5%，其餘私人土地，余文忠表示，縣府、市公所目前努力爭取地主同意都更，同時推動前置相關作業，將來都更上路後水到渠成。

市公所今天在苗栗城隍廟辦理「與攤販有約」都更會前會，縣府工商發展處、社會處等相關人員列席，會中共識南苗市場目前有353攤，由南苗市場管理協會自行管理，但協會最近1次陳報會員大會是2019年6月，違反人民團體法每年召開的規定，協會將於期限前9月29日召開，改選理、監事。

此外，南苗市場目前的範圍，早已超過公所1992年1月核定的範圍，未來將由改選後的協會依現地擺攤狀況，不影響交通及居民生活，並取得周邊店家共識後，重新提出路權申請，公所並配套，申請敬車新村1000坪土地，規畫暫時停車場，解決目前一位難求的窘況，另，協調城隍廟，也將整修1樓廁所提供市場方便。

余文忠說，南苗市場歷史60多年，附近一帶早期是全縣最繁榮的地方，曾是「地王」所在，但建築老舊、街道狹窄，還曾發生民眾命喪火場的不幸，南苗轉型