快訊

台股失守月線、跌破24,000點大關 9月5大因素恐導致拉回

幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體 廠商退款盼回收異常品

家樂福官方宣布：嘉義北門店9月22日熄燈 即起大出清

推南苗市場都更 苗栗市長余文忠：轉型勢在必行

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所推動南苗市場都市更新今天會前會，希望與攤商、居民取得共識，開創南苗第二春。記者范榮達／攝影
苗栗市公所推動南苗市場都市更新今天會前會，希望與攤商、居民取得共識，開創南苗第二春。記者范榮達／攝影

苗栗市南苗市場老舊市區沒落，市長余文忠認為轉型勢在必行，推動都市更新今天會前會，希望與攤商、居民取得共識，合法暫安置，將來都更保障攤主將來到現代化公辦市場做生意。

縣政府、市公所推動南苗市場防災性都更，初步匡定南苗市場周邊及敬軍新村舊址1.24公頃，其中，公有土地占約46.5%，其餘私人土地，余文忠表示，縣府、市公所目前努力爭取地主同意都更，同時推動前置相關作業，將來都更上路後水到渠成。

市公所今天在苗栗城隍廟辦理「與攤販有約」都更會前會，縣府工商發展處、社會處等相關人員列席，會中共識南苗市場目前有353攤，由南苗市場管理協會自行管理，但協會最近1次陳報會員大會是2019年6月，違反人民團體法每年召開的規定，協會將於期限前9月29日召開，改選理、監事。

此外，南苗市場目前的範圍，早已超過公所1992年1月核定的範圍，未來將由改選後的協會依現地擺攤狀況，不影響交通及居民生活，並取得周邊店家共識後，重新提出路權申請，公所並配套，申請敬車新村1000坪土地，規畫暫時停車場，解決目前一位難求的窘況，另，協調城隍廟，也將整修1樓廁所提供市場方便。

余文忠說，南苗市場歷史60多年，附近一帶早期是全縣最繁榮的地方，曾是「地王」所在，但建築老舊、街道狹窄，還曾發生民眾命喪火場的不幸，南苗轉型

勢在必行，合法暫時安置攤商，都更開創第二春，並規畫在敬軍新村蓋社會住宅大樓，1、2樓設現代化市場，攤主可以在有空調環境做生意，民眾更舒適消費。

苗栗市公所推動南苗市場都市更新今天會前會，希望與攤商、居民取得共識，開創南苗第二春。記者范榮達／攝影
苗栗市公所推動南苗市場都市更新今天會前會，希望與攤商、居民取得共識，開創南苗第二春。記者范榮達／攝影

都更 攤商 城隍廟

延伸閱讀

鍾東錦：苗栗115年統籌分配款打平 應公式制度化

影／早產兒「小平安」台南急送林口長庚...現場畫面曝 救護車已過苗栗

保護行人安全升級 苗栗市公所4900萬元推中山、中正路32處路口優化

苗栗市區最貴「墓」地活化 萬善祠及范苟祠骨灰（骸）10月2日遷移安置

相關新聞

推南苗市場都更 苗栗市長余文忠：轉型勢在必行

苗栗市南苗市場老舊市區沒落，市長余文忠認為轉型勢在必行，推動都市更新今天會前會，希望與攤商、居民取得共識，合法暫安置，將...

龜山3派出所長履新 張鶴瓊期勉發揮專業守護治安

龜山分局於今日上午舉行大林、大埔、大坑派出所新上任所長聯合布達典禮。圖：警方提供 桃園市龜山警分局於今（1）日上午舉行大林、大埔、大坑派出所新上任所長聯合布達典禮，由分局長張鶴瓊親自主持，現場民意代表

消防裝備過期！最舊超齡5年 竹縣消防局汰購改善

裝備是守護消防人員生命、確保救災的第一道防線，但審計部新竹縣審計室發現，新竹縣消防局消防衣、面罩及氣體偵測器等逾使用年限...

參觀人次與售票逐年下跌 新竹動物園力圖振作將與企業合作

竹市立動物園為全台現址最悠久動物園，市府2017年斥資3.76億元啟動「動物園再生計畫」，於2019年12月底重新啟用，...

迎接開學日！桃警校門口送出榮譽貼紙 溫馨接孩童上學

今天是開學日，為維護學童上、下學安全，桃園市政府警察局各分局派員在轄內國中、小學執行護童工作，協助疏導交通，關心校園周邊...

苗栗市公所罕見公告經國路4段路燈不亮 原因讓人拳頭硬了…

苗栗市經國路4段8月27日、31日，路燈電纜線2度被竊，造成約450公尺、10多盞路燈不亮，市公所罕見公告提醒用路人注意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。