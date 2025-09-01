快訊

龜山3派出所長履新 張鶴瓊期勉發揮專業守護治安

龜山分局於今日上午舉行大林、大埔、大坑派出所新上任所長聯合布達典禮。圖：警方提供

桃園市龜山警分局於今（1）日上午舉行大林、大埔、大坑派出所新上任所長聯合布達典禮，由分局長張鶴瓊親自主持，現場民意代表、里長、協勤民力及地方仕紳貴賓雲集，展現各界對警政工作的支持與關懷。

現場民意代表、里長、協勤民力及地方仕紳貴賓雲集，展現各界對警政工作的支持與關懷。圖：警方提供

警方指出，新任大林派出所長楊大廣畢業於台灣警察專科學校警員班第22期及中央警察大學警佐班第40期。歷任桃園分局警員、偵查佐、平鎮分局巡官、副所長、龍潭分局所長，113年調任大坑派出所所長。任職期間在勤務與業務推展上表現傑出，深獲長官肯定，此次獲拔擢為大林派出所長。

新任大埔派出所長黃彥彰，畢業於中央警察大學外事警察學系第78期。曾歷任龜山分局戶口組、市警局外事科、大溪分局、市警局外事科、龜山分局偵查隊巡官，曾於105年至108年間留職停薪出國進修。服務期間一向認真盡責，屢獲肯定，此次升任大埔派出所長。

新任大坑派出所長黃玉婷，畢業於國立中央大學機械工程學系、公務人員一般警察人員特種考試三等考試行政人員。曾歷任龜山分局巡官、113年調任龜山派出所副所長。任職期間在勤務與業務推展上表現傑出，深獲長官肯定，此次獲拔擢為大坑派出所長，也是大坑派出所第一任女性所長。

龜山分局長張鶴瓊表示，期許三位新任所長持續發揮專業，承先啟後，帶領派出所同仁齊心協力，積極推動各項警政重點工作及維持治安穩定，營造更安全宜居的生活環境，讓警政工作成為民眾最堅實的後盾。他也感謝民意代表、里長、協勤民力及地方仕紳到場，因為各界長期以來對警政的支持與愛護，並勉勵全體同仁在新任所長帶領下，同心合力全力以赴，做好維護治安、交通安全與服務民眾的使命。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山3派出所長履新 張鶴瓊期勉發揮專業守護治安

