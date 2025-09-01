聽新聞
消防裝備過期！最舊超齡5年 竹縣消防局汰購改善
裝備是守護消防人員生命、確保救災的第一道防線，但審計部新竹縣審計室發現，新竹縣消防局消防衣、面罩及氣體偵測器等逾使用年限比率偏高，最高達78.18％，甚至有超過5年以上。消防局表示已陸續完成汰購，將持續提升消防人員安全防護。
審計室指出，依照內政部消防署訂定的「消防車輛裝備器材管理維護作業規範」第2章第6節規定，各級消防機關都應隨時掌握外勤分隊車輛與個人裝備的數量及堪用狀況，並且要定期檢查，一旦發現不足或不堪使用，應立即補充採購或汰換。
新竹縣消防局為落實消防車輛裝備器材保養工作，以維護人員出勤安全及救災之便利，依據「消防車輛裝備器材管理維護作業規範」，訂定113年度消防車輛裝備器材定期檢查執行計畫，並於去年4月29日至5月9日間展開全面裝備檢驗。
不過審計室今年3月查核新竹縣消防局113年底消防裝備器材清冊發現，部分裝備器材如消防衣、A級防護衣、面罩及氣體偵測器等裝備逾使用年限比率偏高，介於43.55％到78.18％之間，更有部分器材已超過使用年限達5年以上，與作業規範要求不符，今年5月已函請消防局檢討改善。
經審計室追蹤改善，新竹縣消防局自今年5月起已陸續購置300套消防衣、150組面罩、10件A級防護衣、五用氣體偵測器20台，皆已完成決標，待完成交貨驗收即配置到各單位，各項裝備逾使用年限比率可降至5.98％至41.82％。
新竹縣消防局強調，將持續辦理人員安全裝備定期檢查與功能檢測作業，及依實際需求編列預算，優先汰換逾使用年限5年以上之裝備器材，確保器材堪用並符合救災實務需求。
