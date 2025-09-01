快訊

9月12生肖運勢出爐！誰旺到爆、誰要小心破財？

台積電洩密案 工程師為爭取訂單出奧步 意外扯出日商商戰

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

聽新聞
0:00 / 0:00

消防裝備過期！最舊超齡5年 竹縣消防局汰購改善

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣消防局自今年5月起已陸續購置300套消防衣、150組面罩、10件A級防護衣、五用氣體偵測器20台，皆已完成決標，待完成交貨驗收即配置到各單位。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局自今年5月起已陸續購置300套消防衣、150組面罩、10件A級防護衣、五用氣體偵測器20台，皆已完成決標，待完成交貨驗收即配置到各單位。圖／新竹縣消防局提供

裝備是守護消防人員生命、確保救災的第一道防線，但審計部新竹縣審計室發現，新竹縣消防局消防衣、面罩及氣體偵測器等逾使用年限比率偏高，最高達78.18％，甚至有超過5年以上。消防局表示已陸續完成汰購，將持續提升消防人員安全防護。

審計室指出，依照內政部消防署訂定的「消防車輛裝備器材管理維護作業規範」第2章第6節規定，各級消防機關都應隨時掌握外勤分隊車輛與個人裝備的數量及堪用狀況，並且要定期檢查，一旦發現不足或不堪使用，應立即補充採購或汰換。

新竹縣消防局為落實消防車輛裝備器材保養工作，以維護人員出勤安全及救災之便利，依據「消防車輛裝備器材管理維護作業規範」，訂定113年度消防車輛裝備器材定期檢查執行計畫，並於去年4月29日至5月9日間展開全面裝備檢驗。

不過審計室今年3月查核新竹縣消防局113年底消防裝備器材清冊發現，部分裝備器材如消防衣、A級防護衣、面罩及氣體偵測器等裝備逾使用年限比率偏高，介於43.55％到78.18％之間，更有部分器材已超過使用年限達5年以上，與作業規範要求不符，今年5月已函請消防局檢討改善。

經審計室追蹤改善，新竹縣消防局自今年5月起已陸續購置300套消防衣、150組面罩、10件A級防護衣、五用氣體偵測器20台，皆已完成決標，待完成交貨驗收即配置到各單位，各項裝備逾使用年限比率可降至5.98％至41.82％。

新竹縣消防局強調，將持續辦理人員安全裝備定期檢查與功能檢測作業，及依實際需求編列預算，優先汰換逾使用年限5年以上之裝備器材，確保器材堪用並符合救災實務需求。

新竹縣消防局自今年5月起已陸續購置300套消防衣、150組面罩、10件A級防護衣、五用氣體偵測器20台，皆已完成決標，待完成交貨驗收即配置到各單位。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局自今年5月起已陸續購置300套消防衣、150組面罩、10件A級防護衣、五用氣體偵測器20台，皆已完成決標，待完成交貨驗收即配置到各單位。圖／新竹縣消防局提供

新竹 內政部 消防人員

延伸閱讀

林口鐵皮工廠深夜大火2廠房陷火海 消防局急呼泰山五股民眾緊閉門窗

中壢惡火5人喪命 屋主曾申請住警器「未安裝」錯失逃生時機

2度無故擅離職役逾7天 法院判台南消防局替代役男拘役30天

中壢火警5死 消防專家：若有住警器 鐵窗也不見得會阻斷逃生路

相關新聞

龜山3派出所長履新 張鶴瓊期勉發揮專業守護治安

龜山分局於今日上午舉行大林、大埔、大坑派出所新上任所長聯合布達典禮。圖：警方提供 桃園市龜山警分局於今（1）日上午舉行大林、大埔、大坑派出所新上任所長聯合布達典禮，由分局長張鶴瓊親自主持，現場民意代表

消防裝備過期！最舊超齡5年 竹縣消防局汰購改善

裝備是守護消防人員生命、確保救災的第一道防線，但審計部新竹縣審計室發現，新竹縣消防局消防衣、面罩及氣體偵測器等逾使用年限...

參觀人次與售票逐年下跌 新竹動物園力圖振作將與企業合作

竹市立動物園為全台現址最悠久動物園，市府2017年斥資3.76億元啟動「動物園再生計畫」，於2019年12月底重新啟用，...

迎接開學日！桃警校門口送出榮譽貼紙 溫馨接孩童上學

今天是開學日，為維護學童上、下學安全，桃園市政府警察局各分局派員在轄內國中、小學執行護童工作，協助疏導交通，關心校園周邊...

苗栗市公所罕見公告經國路4段路燈不亮 原因讓人拳頭硬了…

苗栗市經國路4段8月27日、31日，路燈電纜線2度被竊，造成約450公尺、10多盞路燈不亮，市公所罕見公告提醒用路人注意...

廣角鏡／苗栗樹木修剪 看法各異

苗栗縣公館鄉公所最近修剪館南村玉新公園樹木，10多棵樟樹、台灣欒樹，及小葉欖仁等樹木遭「剃光頭」，地方意見不一，部分居民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。