參觀人次與售票逐年下跌 新竹動物園力圖振作將與企業合作
竹市立動物園為全台現址最悠久動物園，市府2017年斥資3.76億元啟動「動物園再生計畫」，於2019年12月底重新啟用，不過，動物園重新開園近五年，觀賞人次及門票收入卻逐年下滑，每月平均參觀人次由109年度14萬餘人次，下降至113年度6萬人次，且展示動物種類亦呈減少趨勢，遭審計室糾正，應研議多元營運策略或申請環境教育設施認證場所，提升服務品質並利園區永續經營。
對此，新竹市立動物園表示，目前動物園致力以生命教育、動物園ESG（企業社會責任） 方案「新竹市立動物園動物環境豐富化設施計畫｣、環境保育教育為課題，推出一系列相關親子活動及校園巡迴講座，以增加吸引力及來園民眾。
動物園指出，有關推廣動物園ESG方案「新竹市立動物園動物環境豐富化設施計畫｣，目前已有7家企業共400名工程師熱情參與，讓更多企業參與並認同動物園理念，並宣傳給親朋好友一起來動物園，藉以提升遊園人數。
動物園說明，動物園也與學校合作讓學童進動物園製作動物玩具，增進動物行為豐富化，並由動物園為學童進行動物習性及知識課程，建立正確愛護動物觀念，進而讓更多學童來動物園體驗生命教育，目前有新竹市東園國小幼稚園四個班級共88位學童參與此課程。
動物園提到，去年園區新增狐獴展場，民眾可從展場地下室進入展場的壓克力罩觀察動物，展場地下室牆面還有狐獴棲地彩繪，未來還會定期評估園區場域空間，若有足夠空間即啟動與國內的動物園進行動物借展。
審計室指出，市府推動動物園再生計畫，規畫以開放空間、友善動物、歷史儲存與生命教育為理念，於2019年12月重新開放，由市立動物園負責後續維護管理及教育宣導。不過，截至去年10月底，動物園已重新開園近5年，每月平均參觀人次都逐年下降，門票收入也隨之衰退，從2020年月平均約476萬餘元，下滑至去年的137萬餘元，且展示動物種類亦呈減少趨勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言