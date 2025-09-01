快訊

9月12生肖運勢出爐！誰旺到爆、誰要小心破財？

台積電洩密案 工程師為爭取訂單出奧步 意外扯出日商商戰

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

參觀人次與售票逐年下跌 新竹動物園力圖振作將與企業合作

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹動物園重新開園近5年，參觀人次及門票收入卻逐年下滑，遭審計室糾正。圖／新竹市府提供
新竹動物園重新開園近5年，參觀人次及門票收入卻逐年下滑，遭審計室糾正。圖／新竹市府提供

竹市立動物園為全台現址最悠久動物園，市府2017年斥資3.76億元啟動「動物園再生計畫」，於2019年12月底重新啟用，不過，動物園重新開園近五年，觀賞人次及門票收入卻逐年下滑，每月平均參觀人次由109年度14萬餘人次，下降至113年度6萬人次，且展示動物種類亦呈減少趨勢，遭審計室糾正，應研議多元營運策略或申請環境教育設施認證場所，提升服務品質並利園區永續經營。

對此，新竹市立動物園表示，目前動物園致力以生命教育、動物園ESG（企業社會責任） 方案「新竹市立動物園動物環境豐富化設施計畫｣、環境保育教育為課題，推出一系列相關親子活動及校園巡迴講座，以增加吸引力及來園民眾。

動物園指出，有關推廣動物園ESG方案「新竹市立動物園動物環境豐富化設施計畫｣，目前已有7家企業共400名工程師熱情參與，讓更多企業參與並認同動物園理念，並宣傳給親朋好友一起來動物園，藉以提升遊園人數。

動物園說明，動物園也與學校合作讓學童進動物園製作動物玩具，增進動物行為豐富化，並由動物園為學童進行動物習性及知識課程，建立正確愛護動物觀念，進而讓更多學童來動物園體驗生命教育，目前有新竹市東園國小幼稚園四個班級共88位學童參與此課程。

動物園提到，去年園區新增狐獴展場，民眾可從展場地下室進入展場的壓克力罩觀察動物，展場地下室牆面還有狐獴棲地彩繪，未來還會定期評估園區場域空間，若有足夠空間即啟動與國內的動物園進行動物借展。

審計室指出，市府推動動物園再生計畫，規畫以開放空間、友善動物、歷史儲存與生命教育為理念，於2019年12月重新開放，由市立動物園負責後續維護管理及教育宣導。不過，截至去年10月底，動物園已重新開園近5年，每月平均參觀人次都逐年下降，門票收入也隨之衰退，從2020年月平均約476萬餘元，下滑至去年的137萬餘元，且展示動物種類亦呈減少趨勢。

新竹動物園重新開園近5年，參觀人次及售票收入卻逐年下滑，遭審計室糾正。圖／新竹市府提供
新竹動物園重新開園近5年，參觀人次及售票收入卻逐年下滑，遭審計室糾正。圖／新竹市府提供

新竹 永續 親子 動物園 吸引力

延伸閱讀

日本1地區「常聽到台語」！網友點頭：80%都是台灣人

沒其他選擇？她不解新竹人假日只去1處 在地人曝關鍵：免費最棒

動物園迎新朋友！栗喉蜂虎首次繁殖孵化成功 3幼鳥穿梭穿山甲館

台北市立動物園棕熊小喬癌復發 人道方式安詳離世

相關新聞

龜山3派出所長履新 張鶴瓊期勉發揮專業守護治安

龜山分局於今日上午舉行大林、大埔、大坑派出所新上任所長聯合布達典禮。圖：警方提供 桃園市龜山警分局於今（1）日上午舉行大林、大埔、大坑派出所新上任所長聯合布達典禮，由分局長張鶴瓊親自主持，現場民意代表

消防裝備過期！最舊超齡5年 竹縣消防局汰購改善

裝備是守護消防人員生命、確保救災的第一道防線，但審計部新竹縣審計室發現，新竹縣消防局消防衣、面罩及氣體偵測器等逾使用年限...

參觀人次與售票逐年下跌 新竹動物園力圖振作將與企業合作

竹市立動物園為全台現址最悠久動物園，市府2017年斥資3.76億元啟動「動物園再生計畫」，於2019年12月底重新啟用，...

迎接開學日！桃警校門口送出榮譽貼紙 溫馨接孩童上學

今天是開學日，為維護學童上、下學安全，桃園市政府警察局各分局派員在轄內國中、小學執行護童工作，協助疏導交通，關心校園周邊...

苗栗市公所罕見公告經國路4段路燈不亮 原因讓人拳頭硬了…

苗栗市經國路4段8月27日、31日，路燈電纜線2度被竊，造成約450公尺、10多盞路燈不亮，市公所罕見公告提醒用路人注意...

廣角鏡／苗栗樹木修剪 看法各異

苗栗縣公館鄉公所最近修剪館南村玉新公園樹木，10多棵樟樹、台灣欒樹，及小葉欖仁等樹木遭「剃光頭」，地方意見不一，部分居民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。