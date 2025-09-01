迎接開學日！桃警校門口送出榮譽貼紙 溫馨接孩童上學

今天是開學日，為維護學童上、下學安全，桃園市政府警察局各分局派員在轄內國中、小學執行護童工作，協助疏導交通，關心校園周邊交通狀況，同時舉牌宣導交通安全，除提供學童、家長即時且溫馨協助外，並與各校師長、導護人員保持密集聯繫，以確保學童上、下學安全。

為了維護學童上、下學安全及家長接送順利，桃園北區包括桃園、八德、龜山、蘆竹及大園等由各派出所結合警、民力，配合學校導護志工，於校園周邊加強交通疏導管制，並加強勸導、取締車輛違停以及未禮讓行人等違規行為。

根據往年經驗，上午7至8時為各學童家長接送學童最密集時段，現場易造成交通壅塞情形，轄區各級中小學都會有員警搭配導護人員，在路口執行交通指揮工作，另也編派巡邏警網兼任疏導工作，針對校園周圍違規停車加強勸導，並藉由增加見警率，維護學童上下學安全。