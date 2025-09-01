迎接開學日！桃警校門口送出榮譽貼紙 溫馨接孩童上學
今天是開學日，為維護學童上、下學安全，桃園市政府警察局各分局派員在轄內國中、小學執行護童工作，協助疏導交通，關心校園周邊交通狀況，同時舉牌宣導交通安全，除提供學童、家長即時且溫馨協助外，並與各校師長、導護人員保持密集聯繫，以確保學童上、下學安全。
為了維護學童上、下學安全及家長接送順利，桃園北區包括桃園、八德、龜山、蘆竹及大園等由各派出所結合警、民力，配合學校導護志工，於校園周邊加強交通疏導管制，並加強勸導、取締車輛違停以及未禮讓行人等違規行為。
根據往年經驗，上午7至8時為各學童家長接送學童最密集時段，現場易造成交通壅塞情形，轄區各級中小學都會有員警搭配導護人員，在路口執行交通指揮工作，另也編派巡邏警網兼任疏導工作，針對校園周圍違規停車加強勸導，並藉由增加見警率，維護學童上下學安全。
桃園分局長王智民、龜山分局長張鶴瓊、蘆竹分局長楊贊鈞及大園分局長吳傳銘等人也親自到場發送宣導品，提醒學童們注意交通安全。交通警察大隊表示，接送安全是通學安全的第一步，不併排、不貿然變換車道，讓孩子學會用路，才是正確的交通安全觀念。另外婦幼警察隊友善提示學童可結伴上（放）學，勿落單或走暗巷，減少通學風險，如遇陌生人跟騷，應立即向學校或周遭店家及住戶尋求協助，或直接撥打110報案，以維護自身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言