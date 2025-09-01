苗栗市公所罕見公告經國路4段路燈不亮 原因讓人拳頭硬了…

苗栗市經國路4段8月27日、31日，路燈電纜線2度被竊，造成約450公尺、10多盞路燈不亮，市公所罕見公告提醒用路人注意，竊賊手法相當「職業化」，除了報案追查，也要求外包商盡快修復。

市公所8月27日接獲通報，經國路4段苗栗地區水資源回收中心至中華路北勢大橋一帶路燈不亮，派員巡查發現路燈電纜線被偷剪，未料，31日檢修時，電纜線往西方向，又再次被剪，連帶10多盞路燈不亮。

市公所指出，兩次被剪路段長約450公尺，電線1500公尺，竊賊的手法相職業化，兩端剪斷後，再以車輛拖拉竊盜，且有意避開監視器，路口路燈電線就沒有被偷，公所報警希望盡快查緝竊賊到案。