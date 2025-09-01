快訊

苗栗市公所罕見公告經國路4段路燈不亮 原因讓人拳頭硬了…

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市經國路4段8月27日、31日，路燈電纜線2度被竊，造成約450公尺、10多盞路燈不亮，市公所罕見公告提醒用路人注意。記者范榮達／攝影
苗栗市經國路4段8月27日、31日，路燈電纜線2度被竊，造成約450公尺、10多盞路燈不亮，市公所罕見公告提醒用路人注意。記者范榮達／攝影

苗栗市經國路4段8月27日、31日，路燈電纜線2度被竊，造成約450公尺、10多盞路燈不亮，市公所罕見公告提醒用路人注意，竊賊手法相當「職業化」，除了報案追查，也要求外包商盡快修復。

市公所8月27日接獲通報，經國路4段苗栗地區水資源回收中心至中華路北勢大橋一帶路燈不亮，派員巡查發現路燈電纜線被偷剪，未料，31日檢修時，電纜線往西方向，又再次被剪，連帶10多盞路燈不亮。

市公所指出，兩次被剪路段長約450公尺，電線1500公尺，竊賊的手法相職業化，兩端剪斷後，再以車輛拖拉竊盜，且有意避開監視器，路口路燈電線就沒有被偷，公所報警希望盡快查緝竊賊到案。

公所統計電纜線遭竊，連工帶料可能要1、20萬元，將盡快修復，恢復路燈照明，期間提醒用路人因電線遭竊，無法正常照明，夜間行駛經國路4段，請特別注意安全。

苗栗市經國路4段8月27日、31日，路燈電纜線2度被竊，造成約450公尺、10多盞路燈不亮，市公所罕見公告提醒用路人注意。圖／苗栗市公所提供
苗栗市經國路4段8月27日、31日，路燈電纜線2度被竊，造成約450公尺、10多盞路燈不亮，市公所罕見公告提醒用路人注意。圖／苗栗市公所提供

職業 竊盜 監視器 苗栗市

