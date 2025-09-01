改善機場國門市容 張善政允整合研議

桃園國際機場至國道1號南崁交流道的台4線路段是國際旅客入境後的重要門面，但沿線人行道、鐵皮屋、雜亂招牌和檳榔攤林立，觀感不佳，當地里長呼籲市府重視、重新打造市容。市長張善政表示認同，將協調各局處整合研議。

「這條路就是國門的門面。」蘆竹區長興里長呂理粲說，台4線是旅客抵達桃園後最先接觸的區域，但目前因商家鐵窗、招牌設置混亂，與國際城市應有的形象落差甚大；他建議市府輔導民眾改以氣密窗取代、引導商家統一招牌規格，營造清爽市容。

針對檳榔攤過於雜亂，呂理粲建議訂定管理機制，並運用櫥窗設計與燈光配置改善外觀；部分鐵皮屋建築雖然難以全面拆除，但可考慮進行拉皮工程，透過外觀整修提升整體市容。

張善政說，市府目前已在老城區展開市容改善工程，街景拉皮後成效良好；他認同台4線路段確實是展現桃園國際形象的重要廊道，但由於範圍廣泛，並涉及鐵窗拆除、違建整理、招牌規範等多個面向，需市府跨局處整合研議，找出適合策略。

都發局回應，台4線景觀美化專案將納入市府「未來空間發展會報」美學組討論，研議具體可行方案。蘆竹區公所指出，南崁交流道至機場沿線人行道與市容，未來將結合綠線捷運建設計畫，投入約2億元經費優化。