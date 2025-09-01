聽新聞
0:00 / 0:00

改善機場國門市容 張善政允整合研議

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園機場至國道1號南崁交流道的台4線路段是國際旅客入境後的重要門面，里長呼籲市府重新打造市容。圖／呂理粲提供
桃園機場至國道1號南崁交流道的台4線路段是國際旅客入境後的重要門面，里長呼籲市府重新打造市容。圖／呂理粲提供

桃園國際機場至國道1號南崁交流道的台4線路段是國際旅客入境後的重要門面，但沿線人行道、鐵皮屋、雜亂招牌和檳榔攤林立，觀感不佳，當地里長呼籲市府重視、重新打造市容。市長張善政表示認同，將協調各局處整合研議。

「這條路就是國門的門面。」蘆竹區長興里長呂理粲說，台4線是旅客抵達桃園後最先接觸的區域，但目前因商家鐵窗、招牌設置混亂，與國際城市應有的形象落差甚大；他建議市府輔導民眾改以氣密窗取代、引導商家統一招牌規格，營造清爽市容。

針對檳榔攤過於雜亂，呂理粲建議訂定管理機制，並運用櫥窗設計與燈光配置改善外觀；部分鐵皮屋建築雖然難以全面拆除，但可考慮進行拉皮工程，透過外觀整修提升整體市容。

張善政說，市府目前已在老城區展開市容改善工程，街景拉皮後成效良好；他認同台4線路段確實是展現桃園國際形象的重要廊道，但由於範圍廣泛，並涉及鐵窗拆除、違建整理、招牌規範等多個面向，需市府跨局處整合研議，找出適合策略。

都發局回應，台4線景觀美化專案將納入市府「未來空間發展會報」美學組討論，研議具體可行方案。蘆竹區公所指出，南崁交流道至機場沿線人行道與市容，未來將結合綠線捷運建設計畫，投入約2億元經費優化。

延伸閱讀

招牌、鐵窗雜亂…里長嘆國門形象差 張善政：跨局處研議改善

中壢凌晨惡火奪5命 張善政痛心：請社會局提供必要救助

桃園客家音樂饗宴、沙畫嘉年華連7年舉辦 張善政出席

桃園9月雪準備盛開 張善政化身宣傳大使一同推廣綠竹筍

相關新聞

改善機場國門市容 張善政允整合研議

桃園國際機場至國道1號南崁交流道的台4線路段是國際旅客入境後的重要門面，但沿線人行道、鐵皮屋、雜亂招牌和檳榔攤林立，觀感...

廣角鏡／苗栗樹木修剪 看法各異

苗栗縣公館鄉公所最近修剪館南村玉新公園樹木，10多棵樟樹、台灣欒樹，及小葉欖仁等樹木遭「剃光頭」，地方意見不一，部分居民...

體驗人本街區！桃園「街頭戰術都計」中壢新生、大同路搶先試辦

桃園市推動「舊城再生」計畫，引用國外「街頭戰術都市設計」，讓市民搶先體驗街道拓寬後的道路設計。配合2026台灣設計展在桃...

苗栗公館玉新公園樹木被剃光頭 縣府擬修法統一

苗栗縣公館鄉公所最近修剪館南村玉新公園樹木，10多棵大樹形同剃光頭，引來剪太光的爭議，村長黃明祥等地方人士則支持基於安全...

竹市最高齡錄取公職人員 唐芝英苦讀十餘載：追夢永不嫌晚

追夢永遠不嫌晚！67歲女子唐芝英懷有公務員夢，歷經十年堅持不懈苦讀，終於在去年底成功通過三等地政職系地方特考，今年三月至...

「澳客任務」大挑戰 他們赴澳客家沙包交朋友 擔任文化大使成功

32名苗栗縣頭份市建國國中學生挑戰「澳客任務」，暑假9天到澳洲跨文化學習行動，他們以客家沙包交朋友，更用英語介紹媽祖信仰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。