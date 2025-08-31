快訊

體驗人本街區！桃園「街頭戰術都計」中壢新生、大同路搶先試辦

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市引用國外「街頭戰術都市設計」，讓市民搶先體驗街道拓寬後的道路設計。配合2026台灣設計展在桃園，市府選出位於中壢老城區的大同新生路口為第一處示範區域。圖為示意圖。圖／桃園市都發局提供
桃園市推動「舊城再生」計畫，引用國外「街頭戰術都市設計」，讓市民搶先體驗街道拓寬後的道路設計。配合2026台灣設計展在桃園，市府選出位於中壢老城區的大同新生路口為第一處示範區域，盼改善中壢火車站至捷運老街溪站間的人行路線。

「街頭戰術都市設計」作法是以臨時性設施圍設，模擬街道拓寬後的空間感，並結合彩繪、街道家具、街道活動等，讓附近居民去體會、參與街道改以人為本的設計氛圍。

都發局表示，國內透過戰術都計手法進行街道改造的案例不多，桃園市是首次在中壢市區大膽嘗試，並於本周末在大同路、新生路試圍的人行空間雖然僅約100公尺長，但此節點在大同商區和中平商圈間，同時位於「2026台灣設計展」規畫的參訪動線上，具打造為潛力休憩空間的條件。

都發局此次與中原大學設計學院合作，模擬新生路和大同路口作為市民街角廣場，在不影響送貨、救災車輛的通行設計，擴大廣場周邊的人行空間約3米，作為露天咖啡座、街頭表演空間。在地中建里、興南里辦公室全力投入幫忙，從前期居民溝通、街區志工號召，到里長帶領志工全力投入，桃園市人本交通推動協會、還路於民行人路權促進會也給予正面迴響。

都發局表示，試圍計畫收到的意見，將納入實質工程的設計規畫，配合「2026台灣設計展」，今年會優先施工大同新生路口的人本環境，明年會與文化局、工務局合作，展開中壢復興路沿線串聯中正公園到中原文創園區的城市節點改善，打造中壢舊城區人本美學環境。

桃園市引用國外「街頭戰術都市設計」，讓市民搶先體驗街道拓寬後的道路設計。配合2026台灣設計展在桃園，市府選出位於中壢老城區的大同新生路口為第一處示範區域。圖／桃園市都發局提供
