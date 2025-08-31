聽新聞
0:00 / 0:00
體驗人本街區！桃園「街頭戰術都計」中壢新生、大同路搶先試辦
桃園市推動「舊城再生」計畫，引用國外「街頭戰術都市設計」，讓市民搶先體驗街道拓寬後的道路設計。配合2026台灣設計展在桃園，市府選出位於中壢老城區的大同新生路口為第一處示範區域，盼改善中壢火車站至捷運老街溪站間的人行路線。
「街頭戰術都市設計」作法是以臨時性設施圍設，模擬街道拓寬後的空間感，並結合彩繪、街道家具、街道活動等，讓附近居民去體會、參與街道改以人為本的設計氛圍。
都發局表示，國內透過戰術都計手法進行街道改造的案例不多，桃園市是首次在中壢市區大膽嘗試，並於本周末在大同路、新生路試圍的人行空間雖然僅約100公尺長，但此節點在大同商區和中平商圈間，同時位於「2026台灣設計展」規畫的參訪動線上，具打造為潛力休憩空間的條件。
都發局此次與中原大學設計學院合作，模擬新生路和大同路口作為市民街角廣場，在不影響送貨、救災車輛的通行設計，擴大廣場周邊的人行空間約3米，作為露天咖啡座、街頭表演空間。在地中建里、興南里辦公室全力投入幫忙，從前期居民溝通、街區志工號召，到里長帶領志工全力投入，桃園市人本交通推動協會、還路於民行人路權促進會也給予正面迴響。
都發局表示，試圍計畫收到的意見，將納入實質工程的設計規畫，配合「2026台灣設計展」，今年會優先施工大同新生路口的人本環境，明年會與文化局、工務局合作，展開中壢復興路沿線串聯中正公園到中原文創園區的城市節點改善，打造中壢舊城區人本美學環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言