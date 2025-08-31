快訊

父肉身抱手榴彈護兒慘死！哈瑪斯突襲驚悚畫面曝 事後冷血喝可樂

有助於穩定血糖、延長飽足感 7款比雞蛋還好的早餐高蛋白選擇

北科大新生爆開學前就考數學！若被當掉要再花18小時上課 校方曝目的

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗公館玉新公園樹木被剃光頭 縣府擬修法統一

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉公所最近修剪館南村玉新公園樹木，引來見仁見智的看法。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉公所最近修剪館南村玉新公園樹木，引來見仁見智的看法。記者范榮達／攝影

苗栗縣公館鄉公所最近修剪館南村玉新公園樹木，10多棵大樹形同剃光頭，引來剪太光的爭議，村長黃明祥等地方人士則支持基於安全等因素，一次到位修剪，縣府則研擬修法統一原則。

苗栗縣議會今年8月臨時會，討論修正苗栗縣行道樹栽植管理條例第6條草案，有關行道樹修剪作業參考原則引起熱烈討論，近來公館鄉玉新公園樹木修剪，10幾棵樟樹、台灣欒樹，及小葉欖仁、黑板樹等，引來見仁見智議論。

部分民眾批評樹木形同被剃光頭太醜，缺乏美感，甚至可能因此樹木受到不可逆的傷害，斷了大樹的生機；鄉公所則表示參酌地方的意見修剪公園樹木，黃明祥支持公所修剪方式是許多村民所建議，他認為一次到位的修剪，節省人力、經費等資源，這些修剪後的樹木，現在確實不好看，3個月後還是會長得很漂亮。

黃明祥說，玉新公園曾發生2棵大樹傾倒事件，還好都沒有傷人，今年6月間逢甲大學校園大樹發生壓死女碩士生不幸，殷鑑不遠，公所趁著颱風季修剪，防範於未然，此外，修剪樹木時，在公園東、西邊各特別留了一排大樹沒有修剪，早上10點前、下午3點後可以遮蔭，以利鄉民活動。

縣府交通工務處指出，苗栗縣政府行道樹修剪作業參考原則2018年訂定，但僅是一般性規範，例如有些樹木生命力旺盛，適合重度修剪，修剪方式會因樹種不同，而有所不一樣，縣府除函文鄉鎮市公所參考原則提醒注意，也將邀集農業處、公所，及議員、專家學者等有關人員，新增參考規則，研議提送修剪計畫書，審查通後修剪，並設處罰規定強制遵守。

苗栗縣公館鄉公所最近修剪館南村玉新公園樹木，引來見仁見智的看法。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉公所最近修剪館南村玉新公園樹木，引來見仁見智的看法。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉公所最近修剪館南村玉新公園樹木，引來見仁見智的看法。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉公所最近修剪館南村玉新公園樹木，引來見仁見智的看法。記者范榮達／攝影

苗栗縣 行道樹 農業處

延伸閱讀

女山友右膝蓋韌帶斷裂、骨折無法走 空勤直升機苗栗救援

913拆公館圓環、填平地下道政策挨批 蔣萬安指「安全不能等」

影／新北警苗栗山區翻牆攻堅破販毒集團 逮為首68歲老藥頭

影／早產兒「小平安」台南急送林口長庚...現場畫面曝 救護車已過苗栗

相關新聞

體驗人本街區！桃園「街頭戰術都計」中壢新生、大同路搶先試辦

桃園市推動「舊城再生」計畫，引用國外「街頭戰術都市設計」，讓市民搶先體驗街道拓寬後的道路設計。配合2026台灣設計展在桃...

苗栗公館玉新公園樹木被剃光頭 縣府擬修法統一

苗栗縣公館鄉公所最近修剪館南村玉新公園樹木，10多棵大樹形同剃光頭，引來剪太光的爭議，村長黃明祥等地方人士則支持基於安全...

招牌、鐵窗雜亂…里長嘆國門形象差 張善政：跨局處研議改善

桃園機場至南崁交流道的台4線路段是國際旅客入境後的重要門面，但沿線人行道、鐵皮屋、雜亂招牌和檳榔攤林立，觀感不佳，當地里...

竹市最高齡錄取公職人員 唐芝英苦讀十餘載：追夢永不嫌晚

追夢永遠不嫌晚！67歲女子唐芝英懷有公務員夢，歷經十年堅持不懈苦讀，終於在去年底成功通過三等地政職系地方特考，今年三月至...

「澳客任務」大挑戰 他們赴澳客家沙包交朋友 擔任文化大使成功

32名苗栗縣頭份市建國國中學生挑戰「澳客任務」，暑假9天到澳洲跨文化學習行動，他們以客家沙包交朋友，更用英語介紹媽祖信仰...

桃園景福宮舉辦成年禮 300學子循古禮歡喜轉大人

桃園大廟景福宮今舉辦年度盛事成年禮，300多位學子參加，在開漳聖王等神明庇佑與家長、親友見證下，依循古禮完成儀式。少年們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。