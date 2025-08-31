聽新聞
苗栗公館玉新公園樹木被剃光頭 縣府擬修法統一
苗栗縣公館鄉公所最近修剪館南村玉新公園樹木，10多棵大樹形同剃光頭，引來剪太光的爭議，村長黃明祥等地方人士則支持基於安全等因素，一次到位修剪，縣府則研擬修法統一原則。
苗栗縣議會今年8月臨時會，討論修正苗栗縣行道樹栽植管理條例第6條草案，有關行道樹修剪作業參考原則引起熱烈討論，近來公館鄉玉新公園樹木修剪，10幾棵樟樹、台灣欒樹，及小葉欖仁、黑板樹等，引來見仁見智議論。
部分民眾批評樹木形同被剃光頭太醜，缺乏美感，甚至可能因此樹木受到不可逆的傷害，斷了大樹的生機；鄉公所則表示參酌地方的意見修剪公園樹木，黃明祥支持公所修剪方式是許多村民所建議，他認為一次到位的修剪，節省人力、經費等資源，這些修剪後的樹木，現在確實不好看，3個月後還是會長得很漂亮。
黃明祥說，玉新公園曾發生2棵大樹傾倒事件，還好都沒有傷人，今年6月間逢甲大學校園大樹發生壓死女碩士生不幸，殷鑑不遠，公所趁著颱風季修剪，防範於未然，此外，修剪樹木時，在公園東、西邊各特別留了一排大樹沒有修剪，早上10點前、下午3點後可以遮蔭，以利鄉民活動。
縣府交通工務處指出，苗栗縣政府行道樹修剪作業參考原則2018年訂定，但僅是一般性規範，例如有些樹木生命力旺盛，適合重度修剪，修剪方式會因樹種不同，而有所不一樣，縣府除函文鄉鎮市公所參考原則提醒注意，也將邀集農業處、公所，及議員、專家學者等有關人員，新增參考規則，研議提送修剪計畫書，審查通後修剪，並設處罰規定強制遵守。
