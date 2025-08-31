招牌、鐵窗雜亂…里長嘆國門形象差 張善政：跨局處研議改善

桃園機場至南崁交流道的台4線路段是國際旅客入境後的重要門面，但沿線人行道、鐵皮屋、雜亂招牌和檳榔攤林立，觀感不佳，當地里長呼籲市府重視、重新打造市容。市長張善政表示認同，但因路段很長，將協調各局處整合研議。

「這條路就是國門的門面。」蘆竹區長興里長呂理粲表示，台4線是旅客抵達桃園後最先接觸的區域，但目前因商家鐵窗、招牌設置混亂，整體環境顯得凌亂不堪，與國際城市應有的形象落差甚大。

呂理粲直言，當地許多民眾當初安裝鐵窗主要是因治安疑慮，如今社會治安大幅改善，應該輔導民眾拆除鐵窗，改以氣密窗等現代化設施取代，同時引導商家統一設置招牌規格，讓道路呈現一致且清爽的風貌，避免大小不一、顏色紛雜。

針對檳榔攤過於雜亂的問題，他建議透過管理機制規範，並運用櫥窗設計與燈光配置改善外觀；部分鐵皮屋建築雖然難以全面拆除，但可考慮進行拉皮工程，透過外觀整修提升整體市容。

張善政表示，市府目前已在老城區展開市容改善工程，如景福宮周邊已進入第二階段，街景拉皮後成效良好；他認同台4線路段確實是展現桃園國際形象的重要廊道，但由於範圍廣泛，並涉及鐵窗拆除、違建整理、招牌規範等多個面向，需要市府跨局處整合研議，才能找出最適合的推動策略。

都發局回應，相較桃園老城區改造計畫，台4線景觀美化專案需要更大規模的跨部門協調合作，未來將納入市府「未來空間發展會報」美學組進行討論，進一步研擬具體可行的實施方案。

蘆竹區公所表示，目前自南崁交流道至機場的人行道改善工程，多數已透過立委牛煦庭協助爭取經費推動。未來將結合綠線捷運建設計畫，投入約2億元經費，持續推動人行道與市容優化工程。