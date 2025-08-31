快訊

父肉身抱手榴彈護兒慘死！哈瑪斯突襲驚悚畫面曝 事後冷血喝可樂

有助於穩定血糖、延長飽足感 7款比雞蛋還好的早餐高蛋白選擇

北科大新生爆開學前就考數學！若被當掉要再花18小時上課 校方曝目的

聽新聞
0:00 / 0:00

招牌、鐵窗雜亂…里長嘆國門形象差 張善政：跨局處研議改善

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園機場至南崁交流道的台4線路段是國際旅客入境後的重要門面，但沿線招牌林立、觀感不佳，當地里長呼籲市府重新打造市容。圖／呂理粲提供
桃園機場至南崁交流道的台4線路段是國際旅客入境後的重要門面，但沿線招牌林立、觀感不佳，當地里長呼籲市府重新打造市容。圖／呂理粲提供

桃園機場至南崁交流道的台4線路段是國際旅客入境後的重要門面，但沿線人行道、鐵皮屋、雜亂招牌和檳榔攤林立，觀感不佳，當地里長呼籲市府重視、重新打造市容。市長張善政表示認同，但因路段很長，將協調各局處整合研議。

「這條路就是國門的門面。」蘆竹區長興里長呂理粲表示，台4線是旅客抵達桃園後最先接觸的區域，但目前因商家鐵窗、招牌設置混亂，整體環境顯得凌亂不堪，與國際城市應有的形象落差甚大。

呂理粲直言，當地許多民眾當初安裝鐵窗主要是因治安疑慮，如今社會治安大幅改善，應該輔導民眾拆除鐵窗，改以氣密窗等現代化設施取代，同時引導商家統一設置招牌規格，讓道路呈現一致且清爽的風貌，避免大小不一、顏色紛雜。

針對檳榔攤過於雜亂的問題，他建議透過管理機制規範，並運用櫥窗設計與燈光配置改善外觀；部分鐵皮屋建築雖然難以全面拆除，但可考慮進行拉皮工程，透過外觀整修提升整體市容。

張善政表示，市府目前已在老城區展開市容改善工程，如景福宮周邊已進入第二階段，街景拉皮後成效良好；他認同台4線路段確實是展現桃園國際形象的重要廊道，但由於範圍廣泛，並涉及鐵窗拆除、違建整理、招牌規範等多個面向，需要市府跨局處整合研議，才能找出最適合的推動策略。

都發局回應，相較桃園老城區改造計畫，台4線景觀美化專案需要更大規模的跨部門協調合作，未來將納入市府「未來空間發展會報」美學組進行討論，進一步研擬具體可行的實施方案。

蘆竹區公所表示，目前自南崁交流道至機場的人行道改善工程，多數已透過立委牛煦庭協助爭取經費推動。未來將結合綠線捷運建設計畫，投入約2億元經費，持續推動人行道與市容優化工程。

鐵窗 人行道 桃園機場

延伸閱讀

中壢凌晨惡火奪5命 張善政痛心：請社會局提供必要救助

桃園珍珠海音樂節跨界籃球 NBA球星Towns、韓樂團助陣

桃園客家音樂饗宴、沙畫嘉年華連7年舉辦 張善政出席

桃園9月雪準備盛開 張善政化身宣傳大使一同推廣綠竹筍

相關新聞

體驗人本街區！桃園「街頭戰術都計」中壢新生、大同路搶先試辦

桃園市推動「舊城再生」計畫，引用國外「街頭戰術都市設計」，讓市民搶先體驗街道拓寬後的道路設計。配合2026台灣設計展在桃...

苗栗公館玉新公園樹木被剃光頭 縣府擬修法統一

苗栗縣公館鄉公所最近修剪館南村玉新公園樹木，10多棵大樹形同剃光頭，引來剪太光的爭議，村長黃明祥等地方人士則支持基於安全...

招牌、鐵窗雜亂…里長嘆國門形象差 張善政：跨局處研議改善

桃園機場至南崁交流道的台4線路段是國際旅客入境後的重要門面，但沿線人行道、鐵皮屋、雜亂招牌和檳榔攤林立，觀感不佳，當地里...

竹市最高齡錄取公職人員 唐芝英苦讀十餘載：追夢永不嫌晚

追夢永遠不嫌晚！67歲女子唐芝英懷有公務員夢，歷經十年堅持不懈苦讀，終於在去年底成功通過三等地政職系地方特考，今年三月至...

「澳客任務」大挑戰 他們赴澳客家沙包交朋友 擔任文化大使成功

32名苗栗縣頭份市建國國中學生挑戰「澳客任務」，暑假9天到澳洲跨文化學習行動，他們以客家沙包交朋友，更用英語介紹媽祖信仰...

桃園景福宮舉辦成年禮 300學子循古禮歡喜轉大人

桃園大廟景福宮今舉辦年度盛事成年禮，300多位學子參加，在開漳聖王等神明庇佑與家長、親友見證下，依循古禮完成儀式。少年們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。