竹市最高齡錄取公職人員 唐芝英苦讀十餘載：追夢永不嫌晚

追夢永遠不嫌晚！67歲女子唐芝英懷有公務員夢，歷經十年堅持不懈苦讀，終於在去年底成功通過三等地政職系地方特考，今年三月至竹市地政事務所服務。她雖因年齡超過65歲無法正式任用，卻不放棄對地政的熱愛，以實務訓練身分踏入地所，直到7月底受訓期滿，不得不離開地政事務所，唐芝英的追夢之旅不但感動全地所成為佳話，也創下竹市最高齡公職錄取紀錄。

地政事務所表示，唐芝英的地政之路啟蒙於她51歲時參加的估價師課程。她雖非地政科系出身，但憑藉個人對學習的熱情，在家人支持下利用工作之餘完成報考條件的各項課程，投入地政考試戰場長達十年有餘，終於在去年成功通過地政三等特考。

實務訓練期間，唐芝英擔任地政事務所服務台的第一線工作人員，同事原本都擔心她年紀稍長，面對每日絡繹不絕的洽公民眾恐些許吃力，不料唐芝英總以親切的笑容、爽朗的笑聲拉近與民眾的距離，讓大家都直呼「根本是挖到寶！」

「看到民眾對我的感謝眼神，就覺得一切都值得了。」唐芝英說，今年7月底受訓期滿，她不得不離開地政事務所。但對於學習的熱情，並不會因此畫下休止符。目前已繼續規畫報名地政士及估價師等不動產相關專業證照的考試，希望秉持「活到老、學到老」的精神，用行動證明人生從不設限，追夢永不嫌晚。