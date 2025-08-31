聽新聞
「澳客任務」大挑戰 他們赴澳客家沙包交朋友 擔任文化大使成功
32名苗栗縣頭份市建國國中學生挑戰「澳客任務」，暑假9天到澳洲跨文化學習行動，他們以客家沙包交朋友，更用英語介紹媽祖信仰與客家文化，成功擔任文化大使，也為人生留下難忘的經驗。
澳客任務是頭份市建國國中校史上第一次國際交流大挑戰，校長方麗萍坦言有壓力，原本規畫是選擇較近的國家，但後來想了想，既然要做，就做一個讓學生和家長都滿意的選擇，因此團隊決定直飛南半球澳洲。
行前校方整合AI輔助技術、跨文化交流與在地文化輸出，打造「學習—行動—反思」完整教育循環，30堂課程包括語言訓練、跨文化理解，到數位工具應用領域，32名學生帶著親手準備的客家沙包與媽祖結緣品，踏上布里斯本與黃金海岸的學習旅程。
他們設計文化互動活動，以英語解說沙包遊戲，引來澳洲學生熱烈參與，並擔任小老師，安排簡單的客語教學，讓澳洲學生用客家話打招呼，現場笑聲與掌聲不斷。
學生張仕翰分享，他想讓澳洲學生認識台灣客家的文化，所以介紹客家花布與語言差異。本來擔心對方不會感興趣，沒想到大家玩得很開心，讓他覺得很有成就感。」
學生黃富畇表示和學妹討論後，決定介紹台灣獨特的媽祖信仰，形容祂就像國外的守護神一樣保護大家，對方聽得很專心，還主動詢問性別與守護對象等問題，雖然有些緊張，但這是很有趣的經驗。」
方麗萍指出，澳客任務計畫同時融入SDGs永續發展目標，學生在布里斯本探訪城市設施時，討論「永續城市」議題，在野生動物保育區近距離觀察袋鼠與無尾熊時，體會「陸地生態保育」的重要，並以AI工具記錄、整理心得，完成中英文報告與學習歷程影片製作，學生展現自信與勇氣，證明苗栗孩子一樣能在國際舞台上發光，具備國際競爭力。
