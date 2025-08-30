聽新聞
桃園景福宮舉辦成年禮 300學子循古禮歡喜轉大人

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
成年禮代表穿上狀元服為自己和所有人祝禱許願。圖／景福宮委員會提供
桃園大廟景福宮今舉辦年度盛事成年禮，300多位學子參加，在開漳聖王等神明庇佑與家長、親友見證下，依循古禮完成儀式。少年們向父母深深一鞠躬擁抱感恩，不少家長忍不住落淚充滿感動與喜悅。

景福宮主委簡征潭表示，今年成年禮特別恭請開漳聖王、註生娘娘、林乃夫人見證，由道長恭讀成年祈福疏文，並安排感恩時刻讓學子向父母鞠躬、擁抱致謝，親子拭淚場面溫馨。大廟隨後安排脫絭、鑽轎腳、寫許願卡、敲祈福鐘等儀式，並由道長為每位學子加持「太上老君寶印」，祈求智慧增長、學業進步與一生平安。

為增添成年禮特色，景福宮今年準備「狀元服」，讓學子在鑽神轎時體驗古禮氛圍並留下珍貴合影。簡征潭與市議員凌濤也換上狀元服，與學生一同參與成年禮活動，場面熱鬧隆重。此外，本次活動亦推出漫畫風格設計的「平安T恤」紀念衫，寓意在神明庇佑下邁向嶄新未來，深受學生與家長喜愛。

副市長王明鉅勉勵青少年把握人生新階段，並提出3大提醒，首先，要遠離誘惑、勇敢拒絕，切勿因同儕或好奇誤觸菸酒毒品，以免危害自身與家庭；其次，要承擔責任、迎向成長，16歲不再是孩子，應學會為自己及社會負責；最後，要珍藏回憶、堅守承諾，建議妥善保存成年禮T恤，提醒自己今日的承諾。他也期許桃園如青年般不斷成長，50年後成為全台灣進步最快、最具活力的城市。

立法委員萬美玲牛煦庭、市議員陳美梅、凌濤、黃瓊慧及景福宮副主委蘇家明、桃園區里長聯誼會會長吳宏泰等人也到場，共同見證這場充滿意義的傳統成年禮，並給予青年學子誠摯祝福。

景福宮表示，2020年起推動成年禮活動，獲得各界肯定與家長支持，今年已擴大舉辦，未來將持續傳承傳統文化，並結合教育與公益，陪伴更多青年勇敢邁向人生新階段。

家長和孩子參加成年禮感動拭淚。圖／景福宮委員會提供
立委萬美玲、牛煦庭也到場祝賀。圖／景福宮委員會提供
景福宮成年禮300位學子參加。圖／景福宮委員會提供
