桃園珍珠海音樂節跨界籃球 NBA球星Towns、韓樂團助陣

桃園市長張善政下午前往大園區，出席2025國際職籃球星表演及交流，現場吸引上千球迷。張善政表示今天是桃園籃球運動難得的一刻，NBA職籃球星Karl-Anthony Towns現身桃園竹圍漁港，和球迷們互動包括挑戰，不僅讓球迷能近距離欣賞世界頂尖球技，也提升桃園在國際體壇的能見度。

體育局表示，桃園盃全國參與投籃三對三籃球賽自8月2日起登場，有11個參賽組別，初賽及複賽在桃園高中及龍潭國3高架橋下舉辦，一路激戰，展現選手的拚勁與活力，最後4強決賽首度結合桃園珍珠海岸國際音樂節，首次跨界融合運動與音樂，還邀請國際職籃球星Towns和球迷朋友互動，成為暑假最熱血的焦點，也提供選手全新籃球體驗。

活動現場還有桃園珍珠海岸國際音樂節，昨天起一連3天在竹圍漁港盛大舉辦，演出卡司星光熠熠，Towns與饒舌歌手友人共同演出，成為全場矚目的焦點，其他演出陣容同樣精彩，包括來自韓國混聲四人團體KARD擔綱演出，還有華語樂壇療癒系女聲曾沛慈，以及金曲獎最佳樂團「血肉果汁機」，共同為現場帶來一場張力十足、感動滿溢的音樂盛宴；張善政歡迎大家趁著暑假尾聲，一起到竹圍漁港感受海風、音樂與國際球星的魅力，為今年夏天留下最難忘的回憶。

桃園珍珠海岸國際音樂節還請來兩男兩女成員的韓國人氣團體KARD，4人以電子曲風與洗腦旋律席捲全球，被譽為「K-pop逆輸出代表」，在亞洲、美洲與歐洲皆擁有超高人氣，引爆粉絲朝聖熱潮。曾沛慈自「超級星光大道」嶄露頭角以來，以真摯歌聲療癒無數歌迷；而舞台能量炸裂的「血肉果汁機」現場實力備受肯定。