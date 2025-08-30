記者好當嗎？ 小朋友體驗完說出真心話：有趣但不輕鬆

「小時候不讀書，長大當記者。」是網路常見揶揄記者專業不足用語；桃園市政府今舉辦有線電視媒體體驗營，邀國小學生走進攝影棚、坐上主播台播報新聞感受媒體工作壓力與重要性，不少人抱著新奇興奮及好玩心態看待，面對鏡頭頓卻緊張到語塞，大呼有趣但不輕鬆。

桃園市有線電視媒體體驗營是桃園近年重要營隊之一，每年吸引近200名學生參加，今年由北桃園有線電視承辦，課程除了認識媒體、內容產製到播報新聞，因應科技進步也加入AI應用操作，而在社群平台真假訊息難辨的網路時代，媒體識讀也成重要課題。今年的媒體營活動也特別延伸到多所偏鄉校園，讓各地學生都能學習真假訊息識別、性別平等、反標籤化等重要的觀念。

另外，媒體營的重頭戲就是播報新聞，許多學生坐上主播台的前一刻還在嬉鬧，但看到鏡頭大字報飛速轉動與聚光燈直射，心情不由得緊張起來。不少人體驗之後大呼有趣，直指一開始很緊張，但完成播報相當有成就感。

活動單位表示，體驗營不只培養正確的媒體識讀觀念，同時也能讓小朋友了解日常生活常接觸的媒體產業是如何作業，希望寓教於樂的方式讓學生們收穫滿滿。