快訊

黃國昌走讀「伸手勒員警脖子」？畫面曝光 當事人也發聲了

黃國昌拆拒馬8警傷「遭認定違法送檢偵辦」 民眾黨發聲了

記者好當嗎？ 小朋友體驗完說出真心話：有趣但不輕鬆

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市有線電視媒體體驗營今天登場，小學生坐上主播台體驗播報新聞工作，大呼緊張又有趣。圖／活動單位提供
桃園市有線電視媒體體驗營今天登場，小學生坐上主播台體驗播報新聞工作，大呼緊張又有趣。圖／活動單位提供

「小時候不讀書，長大當記者。」是網路常見揶揄記者專業不足用語；桃園市政府今舉辦有線電視媒體體驗營，邀國小學生走進攝影棚、坐上主播台播報新聞感受媒體工作壓力與重要性，不少人抱著新奇興奮及好玩心態看待，面對鏡頭頓卻緊張到語塞，大呼有趣但不輕鬆。

桃園市有線電視媒體體驗營是桃園近年重要營隊之一，每年吸引近200名學生參加，今年由北桃園有線電視承辦，課程除了認識媒體、內容產製到播報新聞，因應科技進步也加入AI應用操作，而在社群平台真假訊息難辨的網路時代，媒體識讀也成重要課題。今年的媒體營活動也特別延伸到多所偏鄉校園，讓各地學生都能學習真假訊息識別、性別平等、反標籤化等重要的觀念。

另外，媒體營的重頭戲就是播報新聞，許多學生坐上主播台的前一刻還在嬉鬧，但看到鏡頭大字報飛速轉動與聚光燈直射，心情不由得緊張起來。不少人體驗之後大呼有趣，直指一開始很緊張，但完成播報相當有成就感。

活動單位表示，體驗營不只培養正確的媒體識讀觀念，同時也能讓小朋友了解日常生活常接觸的媒體產業是如何作業，希望寓教於樂的方式讓學生們收穫滿滿。

桃園 網路 假訊息

延伸閱讀

桃園客家音樂饗宴、沙畫嘉年華連7年舉辦 張善政出席

中央給一般補助及計畫補助款至今無下文 桃園市府：影響明年預算編列

桃園9月雪準備盛開 張善政化身宣傳大使一同推廣綠竹筍

中央未管醫院即時人力 桃園解急診塞車平台最快9月上路

相關新聞

中央給一般補助及計畫補助款至今無下文 桃園市府：影響明年預算編列

桃園市明年中央統籌分配稅款達652.85億元，比今年362.75增加近80%，不過一般補助款和計畫型補助款金額中央會給多...

「走，來去龍鳳宮」竹南后厝龍鳳宮繪本新書發表 盼慈善之心代代綻放

苗栗縣竹南鎮后厝龍鳳宮是竹南重要的信仰中心，廟方最近發表「走，來去龍鳳宮！」繪本新書，共出版6000本，將轉贈給竹南地區...

桃園9月雪準備盛開 張善政化身宣傳大使一同推廣綠竹筍

桃園市大溪韭菜花季—繽紛9月雪暨農特產嘉年華今上午舉行，桃園市長張善政今頒發綠竹筍及韭菜評鑑獎項並表示，大溪韭菜花每年9...

新竹縣多處道路破損 縣府爭取中央補助逾2.7億改善

新竹縣竹北市、湖口鄉、尖石鄉等市區、村里鄰道路因路面破損、高低落差，車輛通行時顛簸危險，新竹縣政府爭取中央「提升道路品質...

中央未管醫院即時人力 桃園解急診塞車平台最快9月上路

桃園11家急救責任醫院有6家急診常壅塞，引發民代關注，市府衛生局提解方，將設計平台整合各院輕重傷病患收治情況與實際醫療人...

竹北飄異味查不到汙染源 民代批環保局設備不足

新竹縣竹北市東區日前傳出刺鼻異味，環保局連兩日稽查與監測卻無異常，引發民代批評設備不足、反應過慢，要求引進專業技術。環保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。